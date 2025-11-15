В Петербурге задержали 17-летнего дропа, обманувшего пенсионера на миллионы
Обложка © ТАСС / Владимир Андреев
В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний житель Екатеринбурга, который похитил у 79-летнего горожанина более семи миллионов рублей, действуя по указанию телефонных мошенников. О задержании 17-летнего подростка сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По информации следствия, аферисты в течение почти трёх недель, с конца октября по середину ноября, звонили пожилому мужчине. Они под предлогом помощи в избежании уголовной ответственности убедили его передать наличные средства и две золотые монеты курьеру. Как выяснилось, роль дропа, который получил деньги, выполнял задержанный подросток, при этом он уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее Life.ru писал, что мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Распространенная схема обмана: под видом проверки задолженности злоумышленники рассылают ссылки на поддельные сайты. Дальше они просят ввести в форму пароль из СМС, лживо называя его «кодом подтверждения» для доступа к вашим средствам.
