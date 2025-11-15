В Петербурге задержали 17-летнего дропа, обманувшего пенсионера на миллионы

В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний житель Екатеринбурга, который похитил у 79-летнего горожанина более семи миллионов рублей, действуя по указанию телефонных мошенников. О задержании 17-летнего подростка сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По информации следствия, аферисты в течение почти трёх недель, с конца октября по середину ноября, звонили пожилому мужчине. Они под предлогом помощи в избежании уголовной ответственности убедили его передать наличные средства и две золотые монеты курьеру. Как выяснилось, роль дропа, который получил деньги, выполнял задержанный подросток, при этом он уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.