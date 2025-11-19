Похороны могут быть вдвое дешевле: эксперт рассказал, как россиян «разводят» в самый чёрный день

Финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru рассказал о способах сократить расходы на организацию похорон и избежать переплат в стрессовой ситуации. По его словам, подготовиться к процедуре лучше заранее — это помогает минимизировать расходы и избежать давления со стороны недобросовестных ритуальных агентств.

Эксперт рекомендует заранее выбрать и сохранить контакты проверенного ритуального агента, чтобы не искать услуги в момент утраты. По его оценке, это может снизить итоговую стоимость почти вдвое.

Одним из вариантов экономии он назвал заблаговременное оформление семейного участка на кладбище. Такие места позволяют организовать родовое захоронение и избежать ситуации, когда родственники оказываются похоронены на разных кладбищах. Стоимость участка на несколько мест в Подмосковье, по словам Патешмана, составляет около 1,5 млн рублей.

Это серьезное вложение, но оно того стоит. Ваши дети и внуки скажут вам спасибо, что у них есть одно место для поминовения, а не несколько разбросанных по области. Александр Патешман финансовый консультант

Кроме того, специалист советует заранее проверить документы на существующие могилы. Если участок оформлен не на ближайших родственников, это может создать препятствия для подхоронений.

Патешман также обратил внимание на кремацию как более доступный вариант. Он отметил, что этот способ позволяет сэкономить на месте захоронения и уходе за могилой, однако при выборе необходимо учитывать религиозные традиции семьи.

Закон позволяет хранить урну с прахом дома, развеять его в специально отведенном месте или над морем (по воле усопшего), либо поместить в нишу колумбария. Александр Патешман финансовый консультант

Собеседник Life.ru добавил, что памятники нередко дешевле заказывать в регионах — их изготовление может обходиться в 2–2,5 раза ниже, чем в столичных мастерских. По его словам, готовый памятник затем можно привезти и установить на кладбище по согласованию с администрацией.

Если вы едете, например, на юг России (в тот же Новороссийск), можно присмотреть местную мастерскую. Вы заказываете памятник, его вам изготавливают и грузят в багажник вашей же машины. Вы привозите его обратно и договариваетесь об установке с администрацией кладбища. Да, местные работники не всегда любят «чужих», но установку своего памятника обычно можно согласовать. Так вы сэкономите на доставке и самой стоимости. Александр Патешман финансовый консультант

Кстати, будьте бдительны, когда получаете новости о смерти знакомых. Мошенники придумали новый способ обмана россиян, основанную на эксплуатации человеческого сострадания через фальшивые объявления о смерти соседей. Злоумышленники размещают в подъездах многоквартирных домов правдоподобные объявления с именами, бытовыми подробностями и банковскими реквизитами для помощи в организации похорон.