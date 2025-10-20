Прах в песочных часах: Названы самые необычные пожелания россиян на собственные похороны

В наши дни всё больше россиян начинают заранее планировать собственные похороны, следуя примеру старшего поколения, рассказала, психолог, доула смерти и волонтёр первого московского детского хосписа Анна Половцева. По её словам, такая практика помогает снизить нагрузку на близких в период тяжёлой утраты и позволяет человеку остаться верным своим жизненным принципам даже после смерти.

Специалист привела пример 37-летнего разработчика настольных игр, который пожелал, чтобы его прах поместили в песочные часы для использования в семейных играх. Ещё была просьба похоронить любительницу музыки с виниловой пластинкой, а её коллекцию продать с аукциона в пользу благотворительности.

Кроме того, собеседница РИАМО поведала историю женщины, заказавшей белый гроб и розовое кружевное платье для компенсации недоступного при жизни девичества. Другая женщина не захотела оставлять последнее слово на откуп родственникам, поэтому самостоятельно подготовила надгробную речь, причём с изрядной долей иронии.

Кстати, будьте бдительны, когда получаете новости о смерти знакомых. Мошенники придумали новый способ обмана россиян, основанную на эксплуатации человеческого сострадания через фальшивые объявления о смерти соседей. Злоумышленники размещают в подъездах многоквартирных домов правдоподобные объявления с именами, бытовыми подробностями и банковскими реквизитами для помощи в организации похорон.