Почему танатофилы ищут секс на похоронах и чем они отличаюся от некрофилов: разбор психолога

Некоторые люди ходят на похороны, чтобы получить сильные эмоции, заявила психолог Юлия Куликова-Цай. По её словам, у танатофилов проявляется связь между посещением подобных мероприятий и резким всплеском либидо.

«Есть определённые искажения, которые называются танатофилия. Это проявление эмоций, которые реализовываются в сексуальном плане после посещения каких-то ритуальных событий. То есть посещение определённых событий поднимает либидо до такой степени, что возникает желание. Оно направлено на живого человека обычно. То есть это не некрофилия, ничего такого страшного, но есть свои особенности», — объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Куликова-Цай уточнила, что подобная психологическая особенность представляет собой способ эмоциональной реализации на фоне интенсивных переживаний, вызванных траурными церемониями. При этом психолог подчеркнула, что такое поведение рассматривается в профессиональной среде как отклонение от нормы, да и в обществе воспринимается как неадекватное.

