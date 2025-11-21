Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 ноября, 19:24

В Сочи мошенники, выдав себя за коммунальщиков, оставили пенсионерку без жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Сочи 67-летняя женщина осталась без единственного жилья, доверившись аферистам, которые действовали под видом коммунальщиков. Данные подтверждаются пресс-службой местного управления МВД.

Обман начался с телефонного звонка якобы от «Энергосбыта». Завоевав доверие пенсионерки, злоумышленники под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ продолжили серию звонков.

В результате обмана пенсионерка согласилась продать свою квартиру в Лазаревском районе по цене ниже рыночной. Вырученные 7,3 миллиона рублей пострадавшая перечислила на счета мошенников. Было возбуждено уголовное дело. Помимо розыска преступников, правоохранители проводят проверку риелторских и нотариальных агентств, участвовавших в сделке.

Ранее Барышская и Инзенская епархия в Ульяновской области стала жертвой масштабного мошенничества с переводом крупной денежной суммы. Преступники создали фиктивный аккаунт в мессенджере от имени Симбирской митрополии и запросили около 7 миллионов рублей на срочную закупку церковной утвари. Сотрудники епархии, не заподозрив обман, перечислили указанную сумму. Расследованием инцидента занимается управление МВД по Ульяновской области.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Краснодарский край
