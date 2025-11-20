«ОбезДоленные»: Делягин объяснил Life.ru, как дела о возврате квартир разрушают рынок жилья

Депутат Госдумы Михаил Делягин раскритиковал требования прокуратуры возвращать квартиру недобросовестному продавцу, который якобы был «невменяем» на момент сделки. Своим мнением он поделился в беседе с Life.ru, прокомментировав историю с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Делягин прокомментировал проблему мошенничества с недвижимостью. Видео © Life.ru

«Покупать жильё нужно там, где есть закон и порядок… Где суды и надзорные органы встают на точку зрения реальности, а не выполняют какие-то непонятные операции», — заявил Делягин.

Парламентарий отметил, что покупателей фактически превращают в «обезДоленных», поскольку им предлагают отдать квартиру, но при этом никто не требует вернуть им деньги. Он предупредил, что такие решения подрывают не только рынок недвижимости, но и рыночные механизмы в целом.

Депутат также считает, что происходящее связано с проблемами первичного рынка жилья. По его словам, застройщики и банки «загнали цены до безумия», спрос упал, а люди начали массово уходить на вторичку, которая почти в полтора раза дешевле новостроек. Делягин предположил, что нынешняя «волна исков» может быть попыткой «уничтожить рынок вторичного жилья как конкурента».