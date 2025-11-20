«ОбезДоленные»: Делягин объяснил Life.ru, как дела о возврате квартир разрушают рынок жилья
Делягин назвал требования прокуратуры по «делу Долиной» террором против граждан
Депутат Госдумы Михаил Делягин раскритиковал требования прокуратуры возвращать квартиру недобросовестному продавцу, который якобы был «невменяем» на момент сделки. Своим мнением он поделился в беседе с Life.ru, прокомментировав историю с квартирой певицы Ларисы Долиной.
Делягин прокомментировал проблему мошенничества с недвижимостью. Видео © Life.ru
«Покупать жильё нужно там, где есть закон и порядок… Где суды и надзорные органы встают на точку зрения реальности, а не выполняют какие-то непонятные операции», — заявил Делягин.
Парламентарий отметил, что покупателей фактически превращают в «обезДоленных», поскольку им предлагают отдать квартиру, но при этом никто не требует вернуть им деньги. Он предупредил, что такие решения подрывают не только рынок недвижимости, но и рыночные механизмы в целом.
Депутат также считает, что происходящее связано с проблемами первичного рынка жилья. По его словам, застройщики и банки «загнали цены до безумия», спрос упал, а люди начали массово уходить на вторичку, которая почти в полтора раза дешевле новостроек. Делягин предположил, что нынешняя «волна исков» может быть попыткой «уничтожить рынок вторичного жилья как конкурента».
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она продала свою квартиру площадью 236 квадратных метров и передала деньги злоумышленникам. Певица начала борьбу за отмену сделки, и в марте 2025 года суд вынес решение в её пользу, постановив вернуть недвижимость обратно артистке. Вскоре после этого в различных регионах РФ возникли инциденты, когда пожилые люди, продавшие несколько лет назад собственную жилплощадь, подавали иск в суд, утверждая, что оказались под влиянием мошенников и не могли адекватно принимать важное решение.
