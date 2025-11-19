Мошенники выманивают у россиянок нюдсы, выдавая себя за ню-фотографов

Российских девушек заманивают в новую ловушку в соцсетях: злоумышленники маскируются под ню-фотографов и вытягивают у жертв интимные снимки, а затем шантажируют и требуют деньги за их «возврат». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

33-летняя блогерша Ксения рассказала, что она сделала для мужа откровенную фотосессию и решила подогреть интригу у себя в блоге. Девушка отметила фотографа и вскоре получила сообщение якобы от той самой съёмщицы с просьбой прислать ссылку на альбом для «ретуши». Ксения почувствовала подвох, но всё же кинула линк. Позже, связавшись с настоящим фотографом, девушка поняла, что на удочку её поймал фейковый аккаунт. Она успела зачистить переписку, но переживает, успели ли мошенники скачать фото и увидеть их раньше мужа.

По её предположению, за атакой стоят злоумышленники, которые мониторят площадки, где работают ню-фотографы, и вылавливают тех, кто недавно делал интимные съёмки.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники активно используют социальную инженерию, маскируя вредоносные файлы под безобидные фото или ссылки. Россиянам приходят провокационные сообщения, которые заставляют их открыть APK-файл и установить шпионскую программу, после чего устройство уходит под полный контроль злоумышленников.