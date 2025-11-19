Россия и США
19 ноября, 15:19

Мошенники выманивают у россиянок нюдсы, выдавая себя за ню-фотографов

Обложка © freepik/lookstudio

Российских девушек заманивают в новую ловушку в соцсетях: злоумышленники маскируются под ню-фотографов и вытягивают у жертв интимные снимки, а затем шантажируют и требуют деньги за их «возврат». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

33-летняя блогерша Ксения рассказала, что она сделала для мужа откровенную фотосессию и решила подогреть интригу у себя в блоге. Девушка отметила фотографа и вскоре получила сообщение якобы от той самой съёмщицы с просьбой прислать ссылку на альбом для «ретуши». Ксения почувствовала подвох, но всё же кинула линк. Позже, связавшись с настоящим фотографом, девушка поняла, что на удочку её поймал фейковый аккаунт. Она успела зачистить переписку, но переживает, успели ли мошенники скачать фото и увидеть их раньше мужа.

По её предположению, за атакой стоят злоумышленники, которые мониторят площадки, где работают ню-фотографы, и вылавливают тех, кто недавно делал интимные съёмки.

Life.ru узнал о новой схеме мошенников с рассылкой «эксклюзивных тарифов»
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники активно используют социальную инженерию, маскируя вредоносные файлы под безобидные фото или ссылки. Россиянам приходят провокационные сообщения, которые заставляют их открыть APK-файл и установить шпионскую программу, после чего устройство уходит под полный контроль злоумышленников.

