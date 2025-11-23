Россиянам раскрыли способ быстро проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Мошенники продолжают придумывать новые схемы оформления чужих кредитов — от кражи персональных данных до «выгодных инвестиций» в фейковые проекты. Юрист Дмитрий Пашин в беседе с RT напомнил: лучший способ вовремя заметить проблему — регулярно проверять свою кредитную историю.

Эти данные хранятся в бюро кредитных историй. Чтобы узнать, в каких именно, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Сделать это можно через «Госуслуги» или сайт Центробанка — ответ приходит почти мгновенно.

После этого достаточно зайти на сайт соответствующего бюро, авторизоваться и запросить кредитный отчёт. В нём отображаются все кредиты, оформленные на человека, с датами и суммами. Бесплатно получить такой отчёт можно два раза в год, дальше — по тарифам бюро.

А ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при сделках с недвижимостью, известным как «бабушкина схема».