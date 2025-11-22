Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 18:31

Российские депутаты решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Kubarkov

Фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при сделках с недвижимостью, известным как «бабушкина схема». О готовящейся законодательной инициативе сообщила пресс-служба партии ТАСС, комментируя недавнее заявление заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Уточняется, что авторами документа выступят председатель партии Сергей Миронов и заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Михаил Делягин. Документ планируется внести на рассмотрение в ГД в течение следующей недели. Конкретное содержание предлагаемых мер пока не разглашается.

Напомним, Алексей Бутовецкий заявил, что запись о праве собственности на недвижимость должна аннулироваться только после полного возврата денежных средств покупателю, когда суд признаёт сделку недействительной. По его словам, текущая практика позволяет судебным приставам просто аннулировать запись в реестре, что создаёт несправедливую ситуацию для добросовестных покупателей.

Юлия Сафиулина
