В Росреестре предложили не возвращать квартиры пенсионерам до возврата денег

В случаях, когда судебные инстанции признают сделку с недвижимостью недействительной, предписывая «вернуть всё как было», запись о праве собственности должна аннулироваться исключительно после возврата денежных средств покупателю. Такое разъяснение дал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, передаёт kp.ru.

Своё заявление представитель ведомства сделал на фоне участившихся случаев мошеннических схем с участием пожилых граждан. По данным службы, после завершения сделки пожилые собственники нередко заявляют о том, что стали жертвами телефонных аферистов, и через судебные инстанции требуют возврата проданного жилья.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — отметил Бутовецкий.

Он добавил, что такой подход полностью соответствует нормам Гражданского кодекса, согласно которым никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

