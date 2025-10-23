Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья

Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают отмену налоговых льгот при продаже жилья, вне зависимости от срока владения. Изменения коснутся также случаев наследования и дарения недвижимости. При этом льготы будут действовать до 30 апреля 2026 года.

Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников. Сейчас, чтобы не платить НДФЛ, нужно владеть недвижимостью минимум три года (в льготных случаях) или пять лет (в остальных). После вступления поправок в силу, любое изменение собственника, например, при передаче недвижимости между супругами или через дарение, будет означать, что срок владения обнуляется.

Также меняется порядок предоставления льготы, позволяющей продать недвижимость и купить новую без уплаты налога, независимо от срока владения. Теперь при расчете этой льготы будут учитываться: Несовершеннолетние дети.

Студенты очной формы обучения до 24 лет.

Дети любого возраста, признанные судом недееспособными.

Если ребёнок родится после того, как была зарегистрирована продажа старой квартиры, семья сможет приобрести новую недвижимость и сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. Ранее семьи теряли льготу, если владели долей более 50% в другой, более просторной квартире. Теперь же будет учитываться не только площадь, но и кадастровая стоимость. Это означает, что льготы не будут доступны семьям, которые продают более просторную или дорогую квартиру и покупают меньшую по площади или более дешевую недвижимость.

Ранее сообщалось, что россиян начали призывать не покупать жильё у пенсионеров. Юристы предупреждают, что пожилой продавец может впоследствии обратиться в суд с заявлением о том, что не понимал последствий сделки или действовал под влиянием обмана.