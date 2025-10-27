Риелтор заявил, что новые правила о налоге с продажи жилья осложнят развод

Нередко россияне вынуждены реализовывать недвижимость до истечения минимального срока владения, необходимого для освобождения от налогов. Как пояснил риэлтор Руслан Сырцов, причинами могут быть трудности с выплатой ипотеки, сокращение доходов, смена места жительства, получение образования или изменения в составе семьи, такие как рождение детей, развод или заключение нового брака. В подобных ситуациях возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«В этих случаях новая норма ударит болезненнее — срока ждать сложно, а налог платить не хочется. Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется. К тому же дарение у нотариуса — это проверка законности и дееспособности сторон, документы идут в Росреестр, «фиктивные» сделки рисковы и легко оспариваются», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Некоторые наследники и лица, получившие жильё в дар, могут отложить продажу, чтобы избежать уплаты НДФЛ. Объекты, находящиеся в собственности более пяти лет, становятся более востребованными. Стратегия продавцов зависит от текущей конъюнктуры рынка: на «рынке продавца» сумму налога часто включают в стоимость объекта, тогда как на «рынке покупателя» продавцу приходится смириться с дополнительными расходами.

В большинстве случаев обязанность по уплате НДФЛ не является определяющим фактором при принятии решения о продаже, однако в случае увеличения налоговой ставки этот фактор может оказать существенное влияние на рынок, подытожил Сырцов.

А ранее Life.ru писал, что Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья. Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников.