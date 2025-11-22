«Проблема с оплатой электричества» обернулась для москвички потерей 33 млн руб.

В Москве мошенники выманили у женщины 33,5 млн рублей, разыграв многоходовую схему с «проблемой оплаты электроэнергии». По данным столичной прокуратуры, москвичке позвонила псевдосотрудница ресурсной компании и попросила назвать код из SMS «для проверки».

После того как женщина сообщила цифры, ей стали приходить сообщения о «доверенности» и «данных сотрудника», а в одном из звонков она случайно услышала фразу аферистов: «Она повелась, назвала код, сейчас мы у неё всё скачаем».

«Фразу она услышала не случайно, это была часть разыгрываемого аферистами криминального спектакля и очередной шаг преступной схемы обмана», — пояснили в прокуратуре.

Дальше преступники сообщили о якобы взломе её личного кабинета на Госуслугах и убедили позвонить по подкинутому номеру. Женщине внушили, что она «неосознанно участвовала в финансировании преступников» и теперь должна быть постоянно на связи, а также «блокировать счета» только по их указаниям.

Когда москвичка захотела обратиться в МФЦ, аферисты отговорили её, уверив, что «данные уже переданы». В финале схемы они уговорили женщину снять все накопления и передать их курьеру якобы из банка «для сохранности». Так злоумышленники получили 33,5 млн рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сочи 67-летняя женщина осталась без единственного жилья, доверившись аферистам, которые действовали под видом коммунальщиков. Обман начался с телефонного звонка якобы от «Энергосбыта». Завоевав доверие пенсионерки, злоумышленники под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ продолжили серию звонков.