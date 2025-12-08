Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице своей квартиры Полине Лурье указала, что та заключила сделку без должной осмотрительности. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Истец указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности», — сказано в решении суда.

В документе отмечается, что, по мнению Долиной, Лурье как предприниматель, работающий в сфере недвижимости, должна была тщательно проверить условия сделки. Артистка указывает, что покупательница проигнорировала ряд обстоятельств, которые, как подчёркивается в иске, могли свидетельствовать о неверном отражении её истинного намерения при продаже квартиры. Суд подробно зафиксировал доводы певицы о том, что ответчица должна была проявить повышенную осторожность, учитывая профессиональный профиль своей деятельности.

Ранее сообщалось, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде и рассчитывает, что сделку признают законной, после чего жильё будет возвращено ей. Она с недоверием относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги.