Директор Долиной пригрозил критикам кармическим ударом за травлю певицы
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин резко осудил волну оскорблений и публичных издевательств в адрес артистки, пожелав, чтобы подобное не коснулось её критиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём».
«Не дай бог, подобное случится с кем-то из тех, кто пишет оскорбления», — сказал Пудовкин.
Пудовкин не стал напрямую оценивать противоречивые сообщения в СМИ о том, что часть зала покинула концерт после выступления Долиной, однако прислал журналистам видео как с этой программы, так и с недавних концертов на Дальнем Востоке. На предоставленных кадрах видно, что публика встречает и провожает певицу традиционными аплодисментами. Его комментарий прозвучал после первого публичного выступления Долиной с песней «Я буду любить тебя» на фоне скандала, вызванного её недавним интервью.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лариса Долина за полтора года разбирательств даже ни разу не извинилась перед покупательницей квартиры Полиной Лурье, которая осталась без жилья и денег. В своём недавнем обращении артистка пообещала вернуть ей деньги в течение трёх лет.
