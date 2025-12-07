Директор Долиной пригрозил критикам кармическим ударом за травлю певицы

Пудовкин не стал напрямую оценивать противоречивые сообщения в СМИ о том, что часть зала покинула концерт после выступления Долиной, однако прислал журналистам видео как с этой программы, так и с недавних концертов на Дальнем Востоке. На предоставленных кадрах видно, что публика встречает и провожает певицу традиционными аплодисментами. Его комментарий прозвучал после первого публичного выступления Долиной с песней «Я буду любить тебя» на фоне скандала, вызванного её недавним интервью.