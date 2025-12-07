Долина за полтора года ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

Все оправдания певицы Ларисы Долиной после скандала с её квартирой звучат неискренне. Она бы ни за что не извинилась, если бы не общественный резонанс вокруг этой истории, сообщила РИА «Новости» адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

Свириденко отметила, что за полтора года судебных разбирательств Долина ни разу не связалась с Лурье лично, чтобы принести извинения. Адвокат назвала певицу «хорошей актрисой», но выразила сомнение в её искренности, указав на противоречия в рассказе Долиной и действия её юридической команды.

По мнению защитницы, простой частный звонок с извинениями мог бы значительно снизить психологическое напряжение для Лурье, которая, как утверждает адвокат, тяжело переживала эту ситуацию.

«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия», — отметила адвокат.

С момента заключения договора о продаже квартиры до возврата 112 миллионов рублей пройдёт 5 лет. Долина решила вернуть деньги не из-за осознания своей ошибки, а от безысходности, заключила юрист.