«Это основа!» Предсказан вердикт Верховного суда по делу Долиной на 112 млн

Верховный суд России, рассматривая 16 декабря апелляцию по резонансному «делу Долиной», скорее всего, займёт сторону покупательницы квартиры Полины Лурье. Такое мнение высказал старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета (МГЮА) Владислав Ватаманюк в интервью.

«Верховный суд РФ, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции. Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинён многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время», — сказал эксперт ТАСC.

По словам эксперта, суд с высокой долей вероятности укажет на невозможность истребования имущества у добросовестного приобретателя, то есть Полины Лурье. Ватаманюк подчеркнул, что, если в сделке по покупке квартиры отсутствовал злой умысел со стороны Долиной, то он не может нести ответственность за последующее использование денежных средств продавцом.

«В связи с чем сделка должна признаваться действительной. Это основа любого развитого правопорядка и стабильности гражданского оборота», — заключил он.

Ранее Лариса Долина пообещала возместить Полине Лурье потраченные средства. При этом адвокат Светлана Свириденко заявила, что публичное обещание певицы вернуть деньги не содержит конкретных сроков или способов расчёта.