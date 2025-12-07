«Это основа!» Предсказан вердикт Верховного суда по делу Долиной на 112 млн
Юрист Ватаманюк: Верховный суд отменит акты нижестоящих судов по делу Долиной
Обложка © VK / Лариса Долина
Верховный суд России, рассматривая 16 декабря апелляцию по резонансному «делу Долиной», скорее всего, займёт сторону покупательницы квартиры Полины Лурье. Такое мнение высказал старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета (МГЮА) Владислав Ватаманюк в интервью.
«Верховный суд РФ, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции. Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинён многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время», — сказал эксперт ТАСC.
По словам эксперта, суд с высокой долей вероятности укажет на невозможность истребования имущества у добросовестного приобретателя, то есть Полины Лурье. Ватаманюк подчеркнул, что, если в сделке по покупке квартиры отсутствовал злой умысел со стороны Долиной, то он не может нести ответственность за последующее использование денежных средств продавцом.
«В связи с чем сделка должна признаваться действительной. Это основа любого развитого правопорядка и стабильности гражданского оборота», — заключил он.
Ранее Лариса Долина пообещала возместить Полине Лурье потраченные средства. При этом адвокат Светлана Свириденко заявила, что публичное обещание певицы вернуть деньги не содержит конкретных сроков или способов расчёта.
