Покупательница квартиры Долиной не верит в её слова про деньги и требует вернуть ей жильё

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, настаивает на возврате недвижимости, а не денег, и не верит в искренность обещаний артистки. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Моя доверительница ждёт рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернёт законно приобретённое жилье Лурье», — сказала адвокат.

По её словам, Лурье скептически относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги, прозвучавшим в эфире Первого канала.