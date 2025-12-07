Покупательница квартиры Долиной не верит в её слова про деньги и требует вернуть ей жильё
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, настаивает на возврате недвижимости, а не денег, и не верит в искренность обещаний артистки. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Моя доверительница ждёт рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернёт законно приобретённое жилье Лурье», — сказала адвокат.
По её словам, Лурье скептически относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги, прозвучавшим в эфире Первого канала.
Напомним, что певица Лариса Долина, став жертвой мошенников, продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей на подставные счета. Суд сохранил за ней право собственности на жильё, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, что привело к широкому общественному резонансу и отмене ряда выступлений артистки. В итоге под давлением общественности Долина согласилась вернуть Лурье полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет.
