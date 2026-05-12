12 мая, 10:07

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причиной стало неудаление запрещённого контента.

«Телеграм» наказан части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Эта норма регулирует обязанность владельцев соцсетей и информационных платформ самостоятельно блокировать запрещённые материалы.

Российское законодательство ужесточилось в начале 2026 года. Теперь штрафы для организаций за первое подобное деяние выросли до 4 миллионов рублей, а за повторное — до 8 миллионов. Telegram пока отделался меньшей суммой.

Ранее Life.ru писал, что Telegram за день заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. С начала года под ограничения попали 14 357 661 группа и канал. В это число вошли 67 628 сообществ, которые мессенджер отнёс к связанным с террористической деятельностью.

Дарья Денисова
