Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Российское законодательство ужесточилось в начале 2026 года. Теперь штрафы для организаций за первое подобное деяние выросли до 4 миллионов рублей, а за повторное — до 8 миллионов. Telegram пока отделался меньшей суммой.

Ранее Life.ru писал, что Telegram за день заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. С начала года под ограничения попали 14 357 661 группа и канал. В это число вошли 67 628 сообществ, которые мессенджер отнёс к связанным с террористической деятельностью.