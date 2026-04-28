Telegram за день заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив многомесячный максимум. Согласно статистике, с которой ознакомилось РИА «Новости», показатель блокировок превысил отметку в 100 тысяч впервые с 16 апреля. Тогда было удалено 104 437 сообществ.

С начала апреля Telegram заблокировал более 2,3 миллиона групп и каналов. Среди них, по данным сервиса, 14 357 были связаны с терроризмом. С начала года общее число удалённых сообществ превысило 13,7 миллиона, включая почти 65 тысяч, отнесённых к категории «связанных с терроризмом».

В компании отмечают, что система модерации работает с 2015 года и включает жалобы пользователей и автоматический мониторинг на основе машинного обучения. Также подчёркивается, что с начала 2024 года к этим механизмам добавлены инструменты модерации с использованием искусственного интеллекта, что усилило выявление и удаление нарушающих правил сообществ.

Ранее сообщалось, что в Telegram продолжается масштабная блокировка аккаунтов, связанных с незаконной активностью, включая схемы вовлечения подростков в преступную деятельность. За два месяца было заблокировано более 500 тысяч аккаунтов, которые, по данным системы, занимались вербовкой российских подростков в наркокурьеры.