21 апреля, 10:15

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Таганский районны суд Москвы принял решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Причиной стал отказ администрации ресурса удалить запрещённую информацию.

Судья Александра Анохина признала сервис виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Поводом для разбирательства послужили призывы к экстремистской деятельности, обнаруженные в открытых каналах.

Представители платформы не исполнили требование закона об удалении подобного контента в установленный срок. Это и повлекло за собой административное наказание в виде денежного взыскания.

Ранее стало известно, что общая задолженность мессенджера по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства уже приближается к 43 миллионам рублей.

Дурову во Франции предъявили дюжину обвинений со сроком до 10 лет каждое

В Госдуме недавно отмечали, что Telegram не сотрудничает с Россией в вопросе борьбы с мошенниками. По словам депутата Антона Горелкина, если пользователь становится жертвой обмана, мессенджер не оказывает содействия в поимке злоумышленников и не блокирует их аккаунты.

