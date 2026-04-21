Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Таганский районны суд Москвы принял решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Причиной стал отказ администрации ресурса удалить запрещённую информацию.

Судья Александра Анохина признала сервис виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Поводом для разбирательства послужили призывы к экстремистской деятельности, обнаруженные в открытых каналах.

Представители платформы не исполнили требование закона об удалении подобного контента в установленный срок. Это и повлекло за собой административное наказание в виде денежного взыскания.

Ранее стало известно, что общая задолженность мессенджера по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства уже приближается к 43 миллионам рублей.

В Госдуме недавно отмечали, что Telegram не сотрудничает с Россией в вопросе борьбы с мошенниками. По словам депутата Антона Горелкина, если пользователь становится жертвой обмана, мессенджер не оказывает содействия в поимке злоумышленников и не блокирует их аккаунты.