Дурову во Франции предъявили дюжину обвинений со сроком до 10 лет каждое

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом он сообщил, комментируя отказ Минюста США помогать Парижу в деле, связанном с платформой X.

«Франция [президента Эмманюэля] Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности», — сказал Дуров.

По его словам, он остаётся фигурантом крупного расследования, в рамках которого рассматривается сразу несколько эпизодов. Подробности свыше 12 предъявленных обвинений официально не раскрываются.

24 августа 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по подозрению в участии в администрировании платформы для незаконных транзакций. Прокуратура Парижа указывала на возможное наказание до 10 лет и штраф до €500 тыс. Суд избрал меру пресечения в виде судебного контроля — залог €5 млн, обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции и запрет на выезд из Франции.