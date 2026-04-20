Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 05:22

Дурову во Франции предъявили дюжину обвинений со сроком до 10 лет каждое

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом он сообщил, комментируя отказ Минюста США помогать Парижу в деле, связанном с платформой X.

«Франция [президента Эмманюэля] Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности», — сказал Дуров.

По его словам, он остаётся фигурантом крупного расследования, в рамках которого рассматривается сразу несколько эпизодов. Подробности свыше 12 предъявленных обвинений официально не раскрываются.

24 августа 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по подозрению в участии в администрировании платформы для незаконных транзакций. Прокуратура Парижа указывала на возможное наказание до 10 лет и штраф до €500 тыс. Суд избрал меру пресечения в виде судебного контроля — залог €5 млн, обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции и запрет на выезд из Франции.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Франция
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar