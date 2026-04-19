Планирование и распределение ресурсов: Дуров рассказал, как учился бизнесу по видеоиграм 90‑х

Основатель Telegram Павел Дуров вступил в публичную дискуссию с сооснователем Coinbase Брайаном Армстронгом в соцсети X. Собеседники обсудили параллели между предпринимательством и видеоиграми.

Дуров поддержал мнение, что бизнес напоминает игру на выживание, где важны стратегия, скорость решений и управление ресурсами. По его словам, сходство между предпринимательством и игровыми механиками гораздо глубже, чем кажется.

Основатель Telegram признался, что в прошлом активно играл в классические стратегии 1990‑х: Warcraft II, Command & Conquer и Transport Tycoon.

«Эти игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками», — заявил Дуров.

Он также отметил, что участвовал в локальных турнирах по StarCraft в Санкт-Петербурге, где занимал призовые места и получал денежные призы. В продолжение дискуссии Дуров порекомендовал одному из пользователей обратить внимание на игру Anno 117.

Ранее Дуров заявил, что шифрование в WhatsApp может оказаться «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей», вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. По его заявлению, мессенджер просматривает личную переписку пользователей и передаёт полученную информацию посторонним лицам.