«Пожизненный контракт без гарантий»: Дуров усомнился в реальности и назвал брак обманом

Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в реальности брака, поставив его в один ряд с фармацевтикой, школами и налогами. По его словам, это всего лишь одна из «общепринятых норм», которая может оказаться обманом. Своими мыслями он поделился в соцсети Х.

В ответ на просьбу пользователя раскрыть самый большой обман, считающийся нормой, Дуров перечислил: фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, «независимые» СМИ, «НПО», города, страны и «реальность сама по себе».

На вопрос, почему в списке оказался брак, Дуров ответил, что это своего рода «пожизненный эксклюзивный контракт», который крайне трудно расторгнуть без последствий. При этом, по его словам, брак сам по себе не гарантирует никаких услуг и результатов, но подразумевает эмоциональные затраты и неизбежное вмешательство посторонних.

При этом Дуров всё же пробовал побыть семьянином. Ранее модель Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей бизнесмена, опубликовала новые фотографии с ним и его наследниками. По словам девушки, они были вместе около десяти лет.