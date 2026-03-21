Ирина Болгар опубликовала новые фото с детьми и Павлом Дуровым

Модель Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала новую серию снимков с предпринимателем и наследниками. Соответствующий пост появился в её соцсетях.

Ирина прокомментировала заявление представителя основателя Telegram, ранее утверждавшего, что Болгар и Дуров никогда не были парой. Модель в ответ напомнила, что сам предприниматель публично рассказывал о донорстве спермы и наличии более ста детей.

«Мы провели около десяти лет в отношениях и родили троих детей», — написала она, добавив, что после перемен в её жизни с детьми прошлое кажется «другой жизнью».

В январе Ирина Болгар сообщила подписчикам о переезде из швейцарского особняка, где прожила несколько лет. В своих соцсетях она опубликовала кадры с упакованными в коробки и контейнеры вещами, техникой, книгами и другими предметами быта.