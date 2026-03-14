14 марта, 19:14

Девушка Дурова повторила его «подвиг» в ледяной ванне, но с большим трудом

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала видео, как окунается в ванну с кубиками льда. Девушка приехала на жаркий курорт и решила «оздоровиться» новомодной процедурой. Этот тренд ранее задал сам Дуров, который рассказал, что начинает день с ванны со льдом.

Юлия Вавилова приняла ледяные ванны. Видео © Telegram / Juli

Вавилова стиснула зубы и отважно просидела как минимум полминуты в ледяной воде. За кадром её попросили улыбнуться на камеру. Стуча зубами от холода, девушка ответила: «No smile» (никаких улыбок). Подписчики похвалили её за смелость, но не поняли цели мучать себя холодом.

Напомним, ещё пару лет назад Дуров показывал подписчикам своего англоязычного Telegram-канала, как начинается его обычный день — каждое утро программист проводит в ледяной ванне с кусками льда. Он признался, что процедура его бодрит и настраивает на активный день. Во время закаливания ни один мускул на лице Дурова не дрогнул.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Juli

Татьяна Миссуми
