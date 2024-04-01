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1 апреля, 02:26

Дуров показал обычное утро миллиардера и порадовал поклонниц, оголив шикарное тело

Павел Дуров показал, как начинает день с закаливания в ванне со льдом

Миллиардер Павел Дуров показал подписчикам своего англоязычного Telegram-канала, как начинается его обычный день — каждое утро программист проводит в ледяной ванне с кусками льда. Видео он поделился в сторис.

Несмотря на низкую температуру воды, во время закаливания на лице Дурова не дрогнул ни один мускул. Бизнесмен погрузился в ванну с голым торсом, порадовав поклонниц результатами усердной работы над собственным телом.

Павел Дуров показал, как начинает день с закаливания в ванне со льдом. Видео © Telegram / Канал Du Rove

"Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — лучший способ начать день", — подписал ролик бизнесмен.

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Кстати, Дуров уже не впервые сверкает шикарными мышцами перед камерой. Несколько месяцев назад он поделился с фолловерами глубокими размышлениями о сущности цивилизации, сопроводив текст пикантным снимком. Однако, как считает пластический хирург, миллиардер не всегда был таким красачиком: он явно прибегал к услугам пластических хирургов и косметологов.

Обложка ©

Telegram / Канал Du Rove

Илья Пушкарев
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