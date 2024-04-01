Дуров показал обычное утро миллиардера и порадовал поклонниц, оголив шикарное тело

Миллиардер Павел Дуров показал подписчикам своего англоязычного Telegram-канала, как начинается его обычный день — каждое утро программист проводит в ледяной ванне с кусками льда. Видео он поделился в сторис.

Несмотря на низкую температуру воды, во время закаливания на лице Дурова не дрогнул ни один мускул. Бизнесмен погрузился в ванну с голым торсом, порадовав поклонниц результатами усердной работы над собственным телом.

Павел Дуров показал, как начинает день с закаливания в ванне со льдом. Видео © Telegram / Канал Du Rove

"Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — лучший способ начать день", — подписал ролик бизнесмен.