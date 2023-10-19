Дуров показал шесть кубиков пресса и порассуждал о развитии цивилизации
Дуров вновь продемонстрировал голый торс и запостил философскую мысль в соцсетях
Новый пост создателя VK и Telegram Павла Дурова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pavel Durov
Павел Дуров в очередной раз напомнил подписчикам, что он в прекрасной физической форме, запостив в социальных сетях новое фото с голым торсом и приправив его глубокомысленным изречением.
"По мере того, как наша цивилизация становится всё более эффективной в создании развлечений, может наступить момент, когда она настолько предастся развлечениям, что перестанет быть эффективной", — указал бизнесмен в описании поста.
Ранее Дуров объяснил, почему считает плохой идеей блокировку канала ХАМАС в "Телеграме". По его словам, модераторы "Телеграма" имеют возможность удалить с платформы канал палестинского движения ХАМАС, но это может привести к печальным последствиям из-за того, в частности, что будет удалён один из способов информирования мирного населения.