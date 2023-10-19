Дуров показал шесть кубиков пресса и порассуждал о развитии цивилизации

Павел Дуров в очередной раз напомнил подписчикам, что он в прекрасной физической форме, запостив в социальных сетях новое фото с голым торсом и приправив его глубокомысленным изречением.

"По мере того, как наша цивилизация становится всё более эффективной в создании развлечений, может наступить момент, когда она настолько предастся развлечениям, что перестанет быть эффективной", — указал бизнесмен в описании поста.