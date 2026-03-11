Павел Дуров лишился половины своего состояния с начала года

Состояние создателя Telegram Павла Дурова резко уменьшилось в начале 2026 года. По оценке Forbes, его капитал за два месяца сократился более чем в два раза, с 17,1 до 6,6 миллиарда долларов.

Эксперты объясняют такую динамику изменением ситуации на рынке и пересмотром стоимости технологических компаний, среди которых оказался и Telegram. Максимальную оценку капитала Дурова — около 17,2 миллиарда долларов — Forbes фиксировал в 2021 году. Тогда Telegram выпустил первые облигации с возможностью их конвертации в акции в случае будущего выхода компании на биржу. В тот период инвесторы оценивали мессенджер примерно в 30–35 миллиардов долларов.

Сам Дуров в одном из интервью в 2024 году также упоминал схожую стоимость компании — около 30 миллиардов долларов. Однако в последнее время новых презентаций для инвесторов не появлялось, из-за чего рынок стал осторожнее относиться к подобным оценкам.

Аналитики при этом сравнивают Telegram с его главным конкурентом — сервисом Snapchat. У платформ примерно сопоставимая аудитория: у Snapchat около 946 миллионов пользователей в месяц, тогда как у Telegram, по словам Дурова, этот показатель превышает 1 миллиард. При этом финансовые показатели компаний заметно различаются. Выручка Snapchat по итогам 2025 года составила около 5,9 миллиарда долларов, тогда как Telegram ожидал доход примерно на уровне двух миллиардов.

В то же время рыночная стоимость компании Snap за последний год сократилась почти вдвое и опустилась примерно до 8,7 миллиарда долларов. Аналитики считают, что именно падение капитализации конкурирующей платформы стало одним из факторов, повлиявших на пересмотр оценки Telegram и, как следствие, состояния Дурова.

Ранее сообщалось, что аккаунт Дурова был заблокирован в социальной сети TikTok. После блокировки страницу предпринимателя стало невозможно найти через поиск. На момент ограничения у него насчитывалось более 156 тысяч подписчиков.