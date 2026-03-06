Аккаунт Павла Дурова заблокировали в TikTok

Через поиск по аккаунтам в TikTok страницу Дурова найти уже невозможно. На момент блокировки у него было свыше 156 тысяч подписчиков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Павел Дуров пользуется уважением среди россиян, поэтому и ему придётся проявить внимание к пользователям из РФ. На данный момент бизнесмен никак не реагирует на требования отрегулировать работу мессенджера согласно российским законам. Сейчас руководство Telegram почему-то само решает, какая информация важна для борьбы с терроризмом, а что можно не раскрывать ФСБ. Такое вольное трактование российских законов недопустимо, уверен депутат.