5 марта, 21:46

Аккаунт Павла Дурова заблокировали в TikTok

Аккаунт сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировали в социальной сети TikTok. Такой информацией делится издание «Код Дурова».

Через поиск по аккаунтам в TikTok страницу Дурова найти уже невозможно. На момент блокировки у него было свыше 156 тысяч подписчиков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Павел Дуров пользуется уважением среди россиян, поэтому и ему придётся проявить внимание к пользователям из РФ. На данный момент бизнесмен никак не реагирует на требования отрегулировать работу мессенджера согласно российским законам. Сейчас руководство Telegram почему-то само решает, какая информация важна для борьбы с терроризмом, а что можно не раскрывать ФСБ. Такое вольное трактование российских законов недопустимо, уверен депутат.

