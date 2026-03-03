Mash Paradox выяснил стоимость спермы Дурова и правила перевозки биоматериалов

Команда Mash Paradox выпустила документальный фильм «Движение спермы», посвящённый бизнесу перевозки и донорства биоматериалов в России. Фильм посмотрели специалисты и поделились мнением о рынке донорства спермы.

Героем первой линии стал менджер Дмитрий — «инкассатор потомства». Несколько раз в неделю он путешествует с восьмикилограммовым контейнером «драйшиппер», в котором помещается около 30 миллилитров мужского материала. Строгие правила запрещают ему проходить через металлодетекторы, чтобы не повредить чувствительные клетки. На таможне к нему относятся по-разному, но, по его словам, большинство понимает ценность груза.

«Большинство относится с пониманием. Всё-таки все хотят иметь детей и понимают, какая это ценность», — поясняет «инкассатор потомства».

Второй герой — анонимный айтишник, донор спермы. Он признался, что биологически является отцом примерно полусотни детей, но ни он, ни его потомство никогда не узнают друг о друге. За одну удачную сдачу платят около пяти тысяч рублей, при этом расходы на анализы донор берёт на себя. Девушка молодого человека, по его словам, героически принимает такой образ жизни.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что сфера донорства биоматериалов долгое время оставалась слабо урегулированной, несмотря на то что речь идёт о зарождении новой жизни. По его мнению, создание единого государственного реестра доноров позволит защитить права детей и родителей, обеспечить прослеживаемость биоматериала. Частный оборот биоматериалов возможен только при «абсолютном государственном контроле».

Если клиники ещё могут выставлять лимиты на сдачу спермы, частный рынок биоматериалов продолжает работать без перерыва. Мужчины на форумах предлагают женщинам, мечтающим о ребёнке, провести «деловую» встречу в отеле на одну ночь — иногда бесплатно, иногда за оговариваемую сумму или покрытие расходов на поездку.

«Серое» донорство никак не регулируется в отличие от работы через клиники, и доноры не защищены юридически. Потенциальная будущая мать может прийти и попросить алименты (а дети — наследство). Также непонятно, как исключить в будущем романтическое знакомство биологических детей одного донора друг с другом: единой базы доноров не существует и никто не застрахован в будущем от генетических мутаций. Здоровье «отцов» на сером рынке никто не проверяет — бывали случаи, когда мужчина передавал опасные мутации сотням своих детей.

Кандидат медицинских наук и медицинский юрист Иван Печерей, комментируя поднятые в фильме проблемы, отметил, что для полноценного регулирования рынка репродуктологии необходимо вносить изменения в законодательство, направленные на предотвращение использования репродуктивных технологий в «сером» порядке.

Однако по его словам, даже после этого ситуация может не измениться из-за отсутствия возможности выявлять и контролировать частное донорство. Он подчеркнул, что сейчас такое донорство вне правового поля несёт риски для всех сторон: реципиент не может получить достоверных данных о здоровье донора, включая социально-опасные заболевания, а также существует угроза финансового мошенничества из-за отсутствия госконтроля, что может привести к неблагоприятным последствиям.

«Ведение [единого] реестра позволило бы существенно снизить риски, обозначенные в материале, и упорядочить донорство как таковое, а также, как вариант, дать возможность реципиентам определённое расширенное право выбора», — отметил Печерей.

В клинике репродуктивной медицины строго следят за содержанием биоматериалов — внеплановые разморозки недопустимы и портят «продукт». Десять лет назад здесь донорствовал и Павел Дуров: сейчас сперму миллиардера можно купить примерно за 35 000 рублей (в то время как порция «обычного» мужчины обойдётся в 20 000 рублей). У клиник есть требования для сдачи — например, донор не должен перед процедурой заниматься активным спортом или париться в бане.

Несмотря на длинный перечень правил и предостережений, репродуктологи всё равно бьют тревогу: качество спермы постепенно ухудшается. Винят в том и повсеместные вейпы, и даже социофобию — дефицит прогулок на свежем воздухе тоже сказывается на репродуктивном здоровье.

Репортёр документального проекта провела для зрителей «рум-тур» в комнате для сдачи материала и поговорила с сотрудниками клиники. Все понимают, что проблема деторождения с каждым годом усугубляется и вполне возможно, что рынок биоматериалов и репродуктологии будет расти. В конце концов, как резюмирует ведущая фильма, у бесплодия нет ни границ, ни национальности.

Ранее доктор биологических наук выразила обеспокоенность, что инициатива Павла Дурова оплатить ЭКО одиноким женщинам с использованием его спермы может создать угрозу генетическому разнообразию будущей популяции. Учёный, участвовавшая в проекте «Геном человека», предложила Дурову опубликовать свой геном, чтобы женщины понимали, «какого кота в мешке они покупают», и специалисты могли проанализировать значимые мутации и объяснить риски для потомства.