Главный гинеколог России призвала всех мужчин сдавать сперму на анализ

Активная половая жизнь и видимое отсутствие проблемы у мужчин вовсе не означает, что у него не будет проблем с зачатием. Сильному полу нужно не меньше женщин следить за своим здоровьем, посещать врачей и сдавать спермограмму, если есть желание завести детей. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Лейла Адамян во время пресс-конференции «Материнство в России», организованной Объединением многодетных семей города Москвы ко Дню матери.

Гинеколог высказалась о бесплодии. Видео © Life.ru

«Мужчины почему-то думают, что если они функционируют как мужчины нормально, то у них всё в порядке. Но это неправильная позиция. Если есть бесплодие, то очень важно паре прийти на приём к врачу: и мужчине, и женщине», — пояснила она.

По её словам, у женщин решить гинекологическую проблему проще, так как она всегда диагностируется на ранней стадии благодаря таким видимым факторам, как менструация и овуляция. А вот мужчина может не подозревать о развивающейся болезни, отметила врач. Она также напомнила, что на зачатие очень влияет образ жизни пары. Важно не курить, не пить алкоголь, не вести пассивный образ жизни и не питаться вредными продуктами — всё это плохо скажется на здоровье и попытках забеременеть.

