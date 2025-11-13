Не забудете поздравить маму и запомните эту дату: когда День матери 2025 в России и как его отметить Оглавление Когда отмечают День матери в России Почему День отца отмечают в октябре Когда ещё отмечают День матери (другие даты) День матери: История праздника Традиции праздника Дня мам Как отмечают День матери в разных странах Мероприятия ко Дню матери Интересные факты о Дне матери Как поздравить маму с Днём матери Идеи для подарков на День матери 2025 Почему важно говорить спасибо маме — даже в обычный день День матери в 2025 году: что подарить на День матери, какого числа отмечают праздник в России, как поздравить маму. Интересные традиции и история важного осеннего праздника — подробнее в материале от Life.ru. 13 ноября, 15:00 День матери 2025 в России? Как поздравить маму и почему этот праздник очень важный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

«Мама» — самое первое слово, которое произносит малыш. Самый близкий человек, который всегда поймёт, поддержит и простит. Каждый год мы благодарим наших матерей за их любовь, терпение и заботу — и для этого существует особый день. День матери 2025 в России станет ещё одним поводом сказать спасибо женщине, подарившей нам жизнь. Мы расскажем, какого числа отмечают День матери в нашей стране и за рубежом, как появился этот трогательный праздник, какие традиции с ним связаны и как можно порадовать маму. Готовьте открытки и букеты, ведь совсем скоро наступит время тёплых слов и объятий!

Когда отмечают День матери в России

День матери 2025 в России: какого числа отмечают и история праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

День матери 2025 в России приходится на 30 ноября, то есть на последнее воскресенье месяца. Именно такую дату закрепил президентский указ от 30 января 1998 года. С тех пор каждый год мы поздравляем мам в конце ноября, когда за окном уже по-настоящему холодно, а дома особенно хочется тепла и семейного уюта. Дата плавающая, как у Пасхи, поэтому из года в год она меняется. В 2024 году праздник был 24 ноября, а в 2026-м ожидается 29 ноября. Запомнить просто: ищите в календаре последний воскресный день ноября — и вот он, День матери в России!

Почему День отца отмечают в октябре

Раз уж зашла речь о семейных праздниках, давайте разберёмся с ещё одним вопросом. Многие спрашивают: если мам чествуют в ноябре, то почему День отца выпал именно на октябрь? Всё просто. День отца появился в российском календаре совсем недавно, в 2021 году, когда президент подписал соответствующий указ. Датой выбрали третье воскресенье октября. Почему именно октябрь? Скорее всего, чтобы равномерно распределить семейные праздники осенью и подчеркнуть важную роль отцов в воспитании детей отдельно от материнского дня. В 2025 году папы принимали поздравления 19 октября. Получается красиво: сначала отцы, потом матери — и оба праздника объединяют семьи в самое уютное время года.

Когда ещё отмечают День матери (другие даты)

Какого числа День матери в России в 2025 году и как его отмечают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

День матери празднуют по всему миру, но единой даты не существует. Каждая страна выбрала свой день, исходя из традиций и исторических особенностей. Самая популярная дата в мире — второе воскресенье мая. Именно в этот весенний день поздравляют мам жители США, Канады, Германии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии, Индии и ещё десятков стран. Второе воскресенье мая 2025 года выпадает на 11-е число, и в этот день по планете прокатится волна цветов, подарков и тёплых слов. Но есть и исключения. В Великобритании и Ирландии Материнское воскресенье празднуют за три недели до Пасхи — обычно в марте или начале апреля. В Польше дата фиксированная — 26 мая. Белорусы чествуют матерей 14 октября, грузины — 3 марта, армяне — 7 апреля, в День материнства и красоты. Во Франции праздник приходится на последнее воскресенье мая, в Испании, Португалии и Литве — на первое майское воскресенье. А в Сербии существует декабрьский День матери с очень забавной традицией: дети символически связывают маму, а она «откупается» от них сладостями и маленькими подарками!

Когда Всемирный день матери? Строго говоря, официального Всемирного дня матери не существует. ООН не закрепила единую дату для всех стран. Однако под понятием «Всемирный день матери» часто подразумевают именно второе воскресенье мая — просто потому, что это самая массовая дата празднования. В 2025 году это было 11 мая. В этот день более 50 стран мира одновременно говорят мамам спасибо. Так что, если хотите присоединиться к международному празднованию, отмечайте в календаре майский день. А если живёте в России, не забудьте про ноябрьский, наш родной и официальный!

День матери: История праздника

День матери 2025: история возникновения праздника и традиции разных стран. Фото © Wikipedia / William-Adolphe Bouguereau

Идея чествовать матерей намного старше, чем кажется. Ещё в Древней Греции весной устраивали празднества в честь богини Реи, матери всех олимпийских богов. Римляне поклонялись Кибеле, великой матери богов, устраивая в её честь роскошные фестивали. В средневековой Англии существовало Материнское воскресенье — день, когда слугам разрешали отлучиться из поместий, чтобы навестить своих матерей и побывать в родной церкви. Это был один из немногих выходных в году для простого люда, и семьи собирались вместе за праздничным столом с традиционным кексом. Современная история Дня матери началась в США на рубеже XIX–XX веков. В 1872 году активистка Джулия Уорд Хау предложила сделать День матери днём единства женщин в борьбе за мир. Идея не прижилась, но семена были посеяны.

Настоящий прорыв случился благодаря Анне Джарвис из Филадельфии. После смерти матери в 1905 году Анна решила увековечить её память, организовав праздник для всех мам. Она писала письма в правительство, церкви, общественные организации, убеждая всех в необходимости официального Дня матери. В 1910 году штат Вирджиния первым поддержал инициативу, а в 1914-м президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным Днём матери. Так праздник распространился по миру.

Когда День матери в 2025 году: дата праздника и традиции в России. Анна Джарвис. Фото © Wikipedia / Olairian

В России путь к официальному празднику был долгим. Первая попытка состоялась ещё в дореволюционное время: 1 декабря 1915 года петроградские скауты под руководством Рагнара Фернберга провели День матери. На съезде скаутов праздник даже рекомендовали всем отрядам, но дальше экспериментов дело не пошло. В советское время роль праздника матерей взяло на себя 8 Марта, когда поздравляли всех женщин скопом — от бабушек до молодых девушек. Идея отдельного праздника для мам вернулась только в 1990-е. Первопроходцем стала Республика Саха (Якутия), где с 1993 года начали отмечать региональный День матери в третье воскресенье октября. Постепенно к инициативе присоединились другие регионы. В 1998 году депутат Госдумы Алевтина Апарина вынесла вопрос на федеральный уровень — и президент Борис Ельцин подписал указ № 120. Так День матери в России получил официальный статус — и впервые его отпраздновали 29 ноября 1998 года. С тех пор прошло больше четверти века — и праздник прочно занял своё место в сердцах россиян.

Традиции праздника Дня мам

День матери пока молодой праздник, но традиции уже сформировались. В последнее воскресенье ноября по всей стране царит особая атмосфера: тепло, трогательно, немного сентиментально. В детских садах и школах готовят концерты, утренники, выставки рисунков. Малыши мастерят открытки своими руками, старшеклассники читают стихи про маму на День матери, а педагоги организуют конкурсы сочинений о самом дорогом человеке. Взрослые дети стараются навестить родителей или хотя бы позвонить и сказать главные слова: «Спасибо, мама, за всё». Принято дарить цветы: розы, хризантемы или любимые мамины букеты. Кто-то преподносит сладости, кто-то — украшения или сертификаты в спа-салоны, чтобы мама могла отдохнуть. Популярны семейные ужины, когда вся семья собирается за одним столом, а дети берут на себя кухонные обязанности, освобождая маму от плиты. По телевидению показывают специальные программы и душевные фильмы о материнской любви. На государственном уровне к празднику приурочивают награждения: многодетным матерям вручают орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня», сопровождая их солидными денежными призами.

День матери 30 ноября 2025: традиции праздника и интересные факты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

У праздника появился и свой символ — голубая незабудка. Этот нежный полевой цветок олицетворяет память, преданность и любовь. «Не забывай свою маму» — вот послание, которое несёт незабудка. С 2011 года по России проходит трогательная акция «Мама, я тебя люблю!». Волонтёры раздают на улицах открытки с незабудками, которые можно подписать и подарить маме, а на одежду прикрепляют значки с изображением цветка. Акция напоминает: не надо ждать особого повода, чтобы сказать маме о своей любви. Многие города проводят фестивали, концерты, благотворительные марафоны. В музеях открываются выставки, посвящённые образу матери в искусстве, библиотеки устраивают литературные вечера. Смысл один: показать, как важна для нас мама, как ценна её роль в семье и обществе.

Как отмечают День матери в разных странах

День матери в России и мире: когда отмечают и как празднуют в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Хотя суть праздника везде одна — выразить любовь и благодарность матерям, традиции порой сильно отличаются. В США День матери — один из самых «телефонных» дней в году. Статистика показывает, что количество звонков возрастает на 37% по сравнению с обычным воскресеньем, ведь каждый спешит позвонить маме. Американцы дарят цветы, особенно гвоздики, которые стали символом праздника. Принято готовить для мамы завтрак и приносить его в постель или приглашать её в ресторан на семейный бранч. В Австралии похожая традиция: дети с утра несут матери завтрак на подносе, украшенный цветами.

В Мексике 10 мая страна просыпается под звуки Las Mañanitas — традиционной песни для матерей. Семьи собираются на большие застолья, дарят подарки, а вечером во многих городах проходят народные гуляния с музыкой и танцами. Во Франции существует милый обычай — печь для мам «цветочный» торт, украшенный так, будто это букет. Кроме того, французское государство с 1920-х годов награждает многодетных матерей специальными медалями — традиция, которую переняли и другие страны, включая Россию.

Портрет Джулии Уорд Хау. Фото © Wikipedia / John Elliott

В Великобритании Материнское воскресенье исторически начиналось с похода в церковь. Сейчас британцы, как и все европейцы, дарят открытки, цветы и проводят день вместе с семьёй. А вот в Сербии традиция совершенно уникальная и немного озорная. В декабрьский День матери дети тайком связывают маму верёвочкой или лентами, а утром она должна «откупиться» небольшими подарками — обычно сладостями или деньгами. Это весёлая игра, которая символизирует крепкую связь между матерью и детьми. В Японии принято дарить мамам красные гвоздики как символ материнской любви. Дети рисуют портреты своих мам и делают открытки в виде оригами.

В некоторых школах устраивают конкурсы на лучший портрет мамы — и победители получают призы. Эфиопия отмечает праздник целых три дня в октябре после сезона дождей: семьи собираются, готовят традиционные блюда и поют песни, прославляющие матерей. Таиланд празднует День матери 12 августа — в день рождения королевы Сирикит, которую считают «матерью нации». В этот день тайцы дарят жасмин — цветок, символизирующий чистую материнскую любовь. Как видим, формы разные, но суть неизменна: благодарность и любовь к самому важному человеку.

Мероприятия ко Дню матери

День матери 2025 обещает быть насыщенным на события по всей стране. На государственном уровне проходят торжественные приёмы и концерты, где чествуют многодетных матерей и награждают лучших. В Москве Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обычно организует выставки, посвящённые образу матери в мировой живописи. Третьяковская галерея проводит специальные экскурсии для семей с детьми. Парки культуры — ВДНХ, парк Горького, «Сокольники» — открывают бесплатные творческие мастерские, где можно сделать подарок маме своими руками: расписать керамическую кружку, сплести браслет или создать открытку в технике скрапбукинга.

В регионах картина похожа: дома культуры устраивают фестивали семейного творчества, библиотеки проводят литературные вечера с чтением стихов о матери, кинотеатры показывают семейные фильмы. Особенно активны школы и детские сады. За несколько дней до праздника стены учебных заведений украшаются рисунками и стенгазетами, а в актовых залах проходят концерты, где дети читают стихи, поют песни и дарят мамам поделки, над которыми трудились несколько недель.

Интересные факты о Дне матери

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

История и традиции Дня матери полны любопытных деталей. Вот несколько фактов, которые вас удивят. Американское происхождение. Хотя идея чествовать матерей существовала веками, современный праздник родился именно в США. Штат Вирджиния первым официально признал День матери в 1910 году, а четыре года спустя он стал общенациональным.

Хотя идея чествовать матерей существовала веками, современный праздник родился именно в США. Штат Вирджиния первым официально признал День матери в 1910 году, а четыре года спустя он стал общенациональным. Самая популярная дата. Второе воскресенье мая отмечают более 50 стран мира. Это делает его де-факто всемирной датой, хотя официально такого статуса не существует.

Второе воскресенье мая отмечают более 50 стран мира. Это делает его де-факто всемирной датой, хотя официально такого статуса не существует. Русские корни. Мало кто знает, но первая попытка отметить День матери в России произошла ещё 1 декабря 1915 года по инициативе петроградских скаутов. Правда, тогда праздник не прижился.

Мало кто знает, но первая попытка отметить День матери в России произошла ещё 1 декабря 1915 года по инициативе петроградских скаутов. Правда, тогда праздник не прижился. Молодой праздник. Официально в современной России День матери празднуется только с 1998 года. Ему всего 27 лет, но он уже стал одним из самых любимых семейных праздников.

Официально в современной России День матери празднуется только с 1998 года. Ему всего 27 лет, но он уже стал одним из самых любимых семейных праздников. Региональный пионер. До федерального указа первой День матери стала отмечать Республика Саха (Якутия) с 1993 года. Правда, якутская дата отличалась — третье воскресенье октября.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Популярные подарки. Статистика показывает, что самыми востребованными подарками остаются цветы и открытки. На втором месте — сладости и украшения, на третьем — сертификаты на отдых и косметические процедуры.

Статистика показывает, что самыми востребованными подарками остаются цветы и открытки. На втором месте — сладости и украшения, на третьем — сертификаты на отдых и косметические процедуры. Глобальные траты. Ежегодно во всём мире на празднование Дня матери тратится около 14 миллиардов долларов. Цифра включает подарки, цветы, ужины в ресторанах и развлечения.

Ежегодно во всём мире на празднование Дня матери тратится около 14 миллиардов долларов. Цифра включает подарки, цветы, ужины в ресторанах и развлечения. Телефонный бум. В День матери количество телефонных звонков возрастает на 30–40% по сравнению с обычным днём. Все хотят услышать голос мамы и сказать ей тёплые слова.

В День матери количество телефонных звонков возрастает на 30–40% по сравнению с обычным днём. Все хотят услышать голос мамы и сказать ей тёплые слова. Символ России. Незабудка стала официальным символом российского Дня матери. Эмблема с этим цветком украшает открытки, плакаты и значки волонтёров.

Незабудка стала официальным символом российского Дня матери. Эмблема с этим цветком украшает открытки, плакаты и значки волонтёров. Государственные награды. В нашей стране существуют особые награды для матерей. Орден «Родительская слава» дают семьям, воспитавшим семерых и более детей, а звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Вместе с наградой вручают денежное поощрение — 500 тысяч и миллион рублей соответственно.

В нашей стране существуют особые награды для матерей. Орден «Родительская слава» дают семьям, воспитавшим семерых и более детей, а звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Вместе с наградой вручают денежное поощрение — 500 тысяч и миллион рублей соответственно. Рекорды материнства. Самой многодетной мамой в истории России считается крестьянка из XVIII века, которая родила 69 детей (16 двоен, семь троен и четыре четверни). В наше время рекордсменка — Татьяна Сорокина из Ростовской области, воспитавшая 85 детей, включая приёмных.

Как поздравить маму с Днём матери

Самое главное в этот день — искренность. Мамам не нужны дорогие подарки, им нужны ваши внимание и любовь. Начните с простого: позвоните маме утром и скажите: «С днём мамы, родная!». Даже если вы живёте далеко, эти слова согреют её сердце. Если есть возможность, навестите маму лично. Проведите с ней день: сходите на прогулку, приготовьте вместе обед, просто посидите и поговорите о жизни. Иногда присутствие важнее любых подарков. Напишите тёплые слова. Можно купить готовую открытку, а можно сделать её своими руками и написать там всё, что чувствуете. Например: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днём матери! Спасибо тебе за всё, что ты для меня делаешь. Желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Ты лучшая!» Такие простые слова тронут сильнее пафосных речей.

День матери 2025: как поздравить маму и что подарить на праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если мама далеко, организуйте видеозвонок. Современные технологии позволяют быть рядом, даже находясь на разных континентах. Покажите ей внуков, расскажите новости, пошутите. Главное — дать понять, что вы её помните и цените. Маленькие дети могут нарисовать рисунок или сделать аппликацию. Для мамы такая поделка дороже всех магазинных сувениров. Взрослые могут подарить цветы, коробку любимых конфет, красивый шарф или что-то из её хобби. Если мама любит читать, подарите ей интересную книгу, если занимается садом — хороший инструмент или семена редких цветов. Освободите маму от домашних дел. Возьмите на себя готовку, уборку, стирку. Пусть она в этот день просто отдохнёт. А вечером соберитесь всей семьёй за столом и скажите тост в честь самого важного человека в вашей жизни. И помните: поздравление с Днём мамы не должно быть сложным. Главное — от души.

Идеи для подарков на День матери 2025

Поздравления с Днём мамы 2025: идеи подарков и тёплые слова для матери. Фото © Freepik

Выбирая подарок на День матери, ориентируйтесь на мамины интересы и потребности. Но есть несколько универсальных идей, которые порадуют любую маму. Букет любимых цветов или красивое комнатное растение в горшке. Розы, хризантемы, герберы — выбирайте то, что она любит.

или красивое комнатное растение в горшке. Розы, хризантемы, герберы — выбирайте то, что она любит. Семейный фотоальбом с вашими совместными снимками или красивая фоторамка с общей фотографией. Воспоминания дороже денег.

с вашими совместными снимками или красивая фоторамка с общей фотографией. Воспоминания дороже денег. Уютные домашние мелочи: мягкий плед, декоративные подушки, ароматические свечи, набор чая или кофе в красивой упаковке.

мягкий плед, декоративные подушки, ароматические свечи, набор чая или кофе в красивой упаковке. Сертификат на отдых: спа-процедуры, массаж, маникюр, любимый магазин, чтобы мама сама выбрала то, что ей нужно.

спа-процедуры, массаж, маникюр, любимый магазин, чтобы мама сама выбрала то, что ей нужно. Украшения или аксессуары: серёжки, браслет, красивый шарф или платок, если вы хорошо знаете её вкусы.

серёжки, браслет, красивый шарф или платок, если вы хорошо знаете её вкусы. Книга любимого автора или красивое издание классики. Если мама любит читать, это беспроигрышный вариант.

или красивое издание классики. Если мама любит читать, это беспроигрышный вариант. Техника для дома: мультиварка, блендер, робот-пылесос — то, что облегчит её быт.

мультиварка, блендер, робот-пылесос — то, что облегчит её быт. Впечатления: билеты в театр, на концерт, выставку или в ресторан. Иногда эмоции важнее вещей.

билеты в театр, на концерт, выставку или в ресторан. Иногда эмоции важнее вещей. Подарок своими руками: испечённый пирог, связанный шарф, нарисованный портрет. Главное — вложить душу.

испечённый пирог, связанный шарф, нарисованный портрет. Главное — вложить душу. Подписка на что-то полезное: онлайн-курсы, журнал, аудиокниги, стриминговый сервис.

онлайн-курсы, журнал, аудиокниги, стриминговый сервис. Помните: цена — не главное. Даже скромный подарок, выбранный с любовью, доставит маме радость. Ведь ей важны не деньги, а ваши внимание и забота.

Почему важно говорить спасибо маме — даже в обычный день

Что подарить маме на День матери 2025: лучшие идеи для любого бюджета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

День матери — замечательный повод для благодарности, но ограничивать внимание одним днём в году неправильно. Мамы заслуживают наших тёплых слов каждый день, ведь их забота не прекращается ни на минуту. Почему так важно говорить спасибо регулярно, а не только в праздники? Во-первых, материнский труд часто воспринимается как должное. Мама приготовила ужин? Ну так она же мама, это её работа! Постирала, погладила, помогла советом? Само собой, кто же ещё! Мы привыкаем к заботе и перестаём замечать, сколько сил и времени тратит мама на нас. Простое спасибо напоминает ей, что всё это не зря, что мы ценим её старания. Во-вторых, благодарность укрепляет связь между родителями и детьми. Когда мама слышит искренние слова признательности, она понимает: её любят, её ценят, её труд важен. Это даёт ей силы и радость. А детям благодарность помогает развивать эмпатию и внимательность. В-третьих, говорить спасибо — это просто приятно. И маме, и вам самим. Тёплые слова создают атмосферу любви в семье, делают отношения крепче.

Не нужно ждать особого повода. Поблагодарите маму за вкусный обед, за совет, за поддержку в трудную минуту. Скажите ей спасибо за то, что она у вас есть, — просто так, в обычный будний день. Обнимите её, поцелуйте, проведите с ней время. Мелочи? Нет, это самое важное. Ведь мамы не вечны — и однажды мы можем пожалеть, что не сказали им главных слов, пока была возможность. Не откладывайте благодарность на праздники. Говорите спасибо сегодня, сейчас, каждый день. Мама заслужила это.

