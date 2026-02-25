Дурову указали на его упрямство с Telegram, из-за которого в терактах гибнут люди

Основатель Telegram Павел Дуров пользуется уважением среди россиян, поэтому и ему придётся проявить внимание к пользователям из РФ. На данный момент бизнесмен никак не реагирует на требования отрегулировать работу мессенджера согласно российским законам. Об этом в беседе с Life.ru сказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Свинцов высказался о Дурове. Видео © Life.ru

Сейчас руководство Telegram почему-то само решает, какая информация важна для борьбы с терроризмом, а что можно не раскрывать ФСБ. Такое вольное трактование российских законов недопустимо, уверен депутат. Он добавил, что все IT-компании, желающие работать в РФ, должны открыть юрлицо на нашей территории, но Дуров до сих пор этого не сделал. Далее — все персональные данные россиян должны храниться на серверах в России. И, наконец, руководство Telegram обязано сотрудничать с российскими спецслужбами по вопросам предотвращения терактов, что сейчас опять же не делается, подчеркнул Свинцов.

«В России граждане относятся к Дурову с уважением. И он должен также уважать граждан той страны, где он родился. Это взаимное уважение. Пусть он окажет содействие нашей стране в борьбе с терроризмом», — резюмировал собеседник Life.ru, напомнив, что теракты стали происходить в РФ всё чаще и в них гибнут люди.