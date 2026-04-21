Охота на преступные сети: В Telegram массово банят аккаунты наркоторговцев
В Telegram заблокировали более 500 тыс. аккаунтов с вербовкой подростков
Более 500 тысяч аккаунтов, занимавшихся вербовкой российских подростков в наркокурьеры, заблокированы в Telegram за два месяца. Об этом сообщил разработчик сервиса Александр Выходец Mash.
За последние выходные в чёрный список попали ещё 56 тысяч аккаунтов. Сервис изначально создавался для борьбы со спамом, но позже его функционал расширили.
Система анализирует поведение пользователей, выявляя участников рассылок, мошеннических схем и незаконной деятельности. Для этого используются агрегированные базы спам-чатов и специальные метки, ограничивающие активность подозрительных аккаунтов.
Сервис работает на основе открытых данных и не использует персональную информацию. Разработчик также заявил, что проект остаётся независимым и не связан с хакерскими группировками.
Ранее айтишника Александра Выходца, которого в сети называют близким к создателю Павлу Дурову, заподозрили в передаче персональных данных российских пользователей мошенникам с Украины. Речь о боте GladOS, который помогает управлять Telegram-каналами: борется со спамом, атаками и изучает аудиторию. При этом доступ к крупным каналам могли применять не только в административных целях, но и для сбора пользовательских данных.
