Мошенники проворачивают схему «получите 15 тысяч рублей» ко Дню России

В преддверии Дня России мошенники могут запускать «праздничные выплаты» или «государственные подарочные сертификаты», гражданам накануне праздника нередко приходят ссылки на «получение 10–15 тысяч рублей от государства», но авторами этих «мер поддержки» выступают злоумышленники, предупредил эксперт Владимир Зыков.

По его словам, чтобы получить обещанные деньги, от жертв, как правило, требуют сообщить личные данные, номер банковской карты и код из смс. Любые «праздничные выплаты по ссылке» лучше сразу проверять через «Госуслуги» или официальный сайт ведомства, а не через сообщения в мессенджерах, подчеркнул собеседник RT.