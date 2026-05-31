31 мая, 12:26

«Исправить невозможно»: Визовые мошенники навсегда лишают россиян шанса на въезд в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shutterupeire

Люди, которые пользовались услугами мошенников для оформления американской визы, могут навсегда потерять возможность её получить. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Артём Жгун.

«В случаях (работы с жертвами мошенников) нам приходится вырабатывать стратегию, как объяснить консульской службе или иммиграционной службе, что заявителя обманули мошенники. В некоторых случаях уже исправить ситуацию невозможно», — рассказал эксперт.

По словам Жгуна, чаще всего в ловушку мошенников попадают российские граждане без опыта получения виз в США либо те, кто уже получил отказ.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянские визовые центры VMS и Almaviva изменили правила подачи документов. Как объяснила Ассоциация туроператоров России, агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы и адвокаты больше не смогут пройти через бюрократию за туриста.

Владимир Озеров
