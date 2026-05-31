«Исправить невозможно»: Визовые мошенники навсегда лишают россиян шанса на въезд в США

Люди, которые пользовались услугами мошенников для оформления американской визы, могут навсегда потерять возможность её получить. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Артём Жгун.

«В случаях (работы с жертвами мошенников) нам приходится вырабатывать стратегию, как объяснить консульской службе или иммиграционной службе, что заявителя обманули мошенники. В некоторых случаях уже исправить ситуацию невозможно», — рассказал эксперт.

По словам Жгуна, чаще всего в ловушку мошенников попадают российские граждане без опыта получения виз в США либо те, кто уже получил отказ.

