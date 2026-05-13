Никаких посредников: Италия усложнила порядок получения виз россиянами

Итальянские визовые центры VMS и Almaviva изменили правила подачи документов. С 12 мая они прекратили приём заявлений через третьих лиц. Об этом решении сообщила Ассоциация туроператоров России. Агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы и адвокаты больше не смогут пройти через бюрократию за туриста.

Заявитель теперь приходит в визовый центр лично. Он приносит паспорт и подтверждённую онлайн-запись. АТОР уточнила, что подача по аккредитации сохранилась для отдельных компаний. Условие — покупка полноценного тура с отелем, авиабилетами и страховкой.

Туроператоры ждут официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Им важны детали порядка подачи и сроки рассмотрения заявлений.

Жители Москвы и области запишутся в визовый центр не раньше конца июня. Туристы из регионов получат слот примерно к июлю. С учётом рассмотрения документов полное оформление визы занимает до четырёх месяцев.

