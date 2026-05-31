Мошенникам хватит пары деталей: МВД назвало данные, которые нельзя выкладывать в сеть

В МВД России предупредили, что личные данные не стоит размещать в открытом доступе или передавать незнакомым людям. Речь идёт не только о паспорте, но и о другой информации, по которой злоумышленники могут собрать цифровой профиль человека.

В ведомстве посоветовали не публиковать номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, логины и пароли от сервисов. Отдельно в МВД напомнили, что нельзя сообщать посторонним коды из SMS и push-уведомлений.

«Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки», — сказали в министерстве РИА «Новости».

По данным ведомства, опасность представляют даже сведения, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Адрес, привычный маршрут или информация о семье могут помочь аферистам сделать обман более убедительным.

Россиянам рекомендовали внимательнее относиться к тому, какие данные они оставляют в соцсетях, мессенджерах и онлайн-сервисах. Чем меньше такой информации находится в открытом доступе, тем сложнее преступникам подготовить персональную схему обмана

