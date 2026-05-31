Словарь мошенников: Для обмана россиян в ход идут «встречные переводы» и «зеркальные кредиты»

Злоумышленники всё чаще прибегают к псевдоофициальной лексике, чтобы создать у жертвы ощущение срочности и законности своих действий. В ход идут несуществующие «процедуры» и «спецтермины», призванные убедить человека в участии в некой «государственной операции».

Самый популярный приём — так называемый «безопасный счёт». В реальности в банковской системе России нет никаких специальных, защищённых или резервных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. Любое предложение перевести средства «в целях безопасности» является стопроцентным мошенничеством.

Не менее изобретательны аферисты и с другими терминами: «дистанционный обыск» (обыски по видеосвязи не проводятся), «декларация наличных средств» (нет никакой обязательной процедуры декларирования личных сбережений), «внештатный сотрудник фельдъегерской службы» (госфельдъегеры не забирают у граждан наличные), «зеркальный кредит» (оформление нового кредита не аннулирует чужой), а также «спецячейка Центробанка» и «встречный перевод» для получения выигрышей.

Общая черта всех этих уловок — создание иллюзии сложной государственной процедуры, в рамках которой жертва не должна спорить, медлить или перепроверять информацию. Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда.

Ранее в МВД России предупредили, что личные данные не стоит выкладывать в открытый доступ или передавать незнакомцам — речь не только о паспорте, но и о номерах телефонов, СНИЛС, ИНН, полисе ОМС, логинах и паролях, а также о кодах из SMS и push-уведомлений, которые нельзя сообщать посторонним. Даже безобидная на первый взгляд информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы.