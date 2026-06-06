«Свой» человек в комиссии: Мошенники предлагают выпускникам исправить баллы по ЕГЭ

В России мошенники пытаются «заработать» на школьниках, сдающих ЕГЭ. Несовершеннолетним предлагают «поправить» полученный балл, убеждают внести «предоплату», после чего аферисты скрываются с деньгами. Об этом рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Новый вид обмана: сразу после объявления результатов экзаменов появляются «помощники», которые якобы могут за деньги изменить баллы», — предупредили в ведомстве.

Мошенники могут обещать некую «пересдачу» на «хороших» условиях или ссылаются на «своего» человека в комиссии, однако всё это обман. Школьников и их родителей предупредили, что изменить результаты ЕГЭ можно только в установленном законом порядке — через апелляцию.

Напомним, основной период ЕГЭ 2026 стартовал 1 июня. По общему правилу, если на экзамене были допущены нарушения или же вы не согласны с количеством баллов, у вас есть законное право подать апелляцию. Главное — не перепутать два вида апелляций и не пропустить сроки: одна подаётся сразу в пункте проведения экзамена, другая — в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Life.ru разбирался в вопросе обжалования итогов ЕГЭ.