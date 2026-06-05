Пушкин бы не сдал ЕГЭ: 7 русских классиков, которые регулярно нарушали правила русского языка Оглавление Александр Пушкин: писал, «как слышал» Фёдор Достоевский: «У каждого автора должна быть своя грамматика» Владимир Маяковский: кошмар для корректоров Николай Гоголь: гений с проблемами в орфографии Евгений Баратынский: поэт, который не знал, что такое родительный падеж Максим Горький: ошибался даже в пословицах Михаил Шолохов: автор великого романа и сложных рукописей Почему же классики ошибались? 6 июня отмечаются 227-летие Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка! Выпускники как раз сдают сейчас экзамены. Life.ru решил взглянуть на классиков: а они бы сдали ЕГЭ? Кто из них совершал грубые ошибки, которые сейчас стоили бы школьникам поступления? 5 июня, 15:00 Смогли бы писатели сдать современный ЕГЭ по русскому языку? Классики, которые допускали ошибки в русском языке. Обложка © ChatGPT

Сегодня школьников пугают потерянными баллами за лишнюю запятую, а выпускники часами зубрят ударения и исключения. Но если бы современные экзаменаторы проверили рукописи некоторых классиков русской литературы, результаты могли бы оказаться неожиданными. Ошибки в орфографии, странная пунктуация и незнание грамматических терминов встречались даже у тех авторов, чьи произведения давно вошли в золотой фонд литературы. Как раз 6 июня мы отмечаем День русского языка и 227-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина! Life.ru рассказывает, кто из знаменитых писателей регулярно нарушал языковые нормы и почему это не помешало им стать классиками.

Александр Пушкин: писал, «как слышал»

Как писал Пушкин: интересные факты о грамотности поэта. Ошибки Александра Сергеевича, которые удивляют современных читателей. Фото © ChatGPT

Имя Пушкина давно стало символом литературного русского языка. Именно поэтому особенно удивительно узнавать, что в его рукописях исследователи находят немало орфографических ошибок. Поэт нередко писал слова так, как они звучали. Учился он не то чтобы отлично, но по русской словесности оценки были хорошими. Однако в его табеле успеваемости писали, что у Александра более понятливости и вкуса, нежели прилежания.

В черновиках стихотворения «Буря» встречаются варианты вроде «воил» вместо «выл». В «Кавказском пленнике», например, до редакции было предложение «остановлял он долго взор», после осталось «вперял он любопытный взор». Современники объясняли это просто: Пушкин писал быстро, не любил долго возиться с правкой и гораздо больше внимания уделял содержанию, чем формальному соблюдению правил.

Кроме того, в начале XIX века единых орфографических стандартов ещё не существовало в том виде, в каком мы знаем их сегодня. Многие авторы пользовались собственными привычками письма, а окончательный вид текстам зачастую придавали издатели и корректоры.

Фёдор Достоевский: «У каждого автора должна быть своя грамматика»

Фёдор Достоевский и его знаменитая авторская пунктуация. Почему он спорил с корректорами? Фото © ChatGPT

Если современные редакторы жалуются на авторскую пунктуацию, им стоит взглянуть на рукописи Достоевского. Писатель постоянно спорил с корректорами и был уверен, что творческий человек не обязан слепо подчиняться языковым правилам. Фёдор Михайлович считал, что знаки препинания должны передавать интонацию и ритм текста, поэтому нередко расставлял их по собственному усмотрению.

Из-за этого редакторам приходилось буквально разбирать его рукописи по знакам. Некоторые современники вспоминали, что автор был готов отстаивать каждую запятую. Более того, Достоевский однажды настолько запутался в названиях известных произведений, что в одной из своих публицистических статей назвал роман Николая Чернышевского «Что делать?» названием другого знаменитого произведения — «Кто виноват?». Для школьного учителя русского языка подобная вольность вряд ли стала бы поводом для похвалы.

Владимир Маяковский: кошмар для корректоров

Владимир Маяковский и языковые эксперименты футуристов. Фото © ChatGPT

Маяковский сознательно ломал языковые нормы и почти не скрывал этого. Поэт создавал собственные слова, менял привычное написание и экспериментировал с грамматикой. В его рукописях исследователи находили множество орфографических ошибок, а редакторы регулярно исправляли тексты перед публикацией. Маяковский признавался в автобоиграфии «Я сам»: «Напечатал «Флейту позвоночника»﻿ и «Облако»﻿. «Облако» вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже».

Однако в случае Маяковского отделить случайную ошибку от художественного приёма бывает непросто. Футуристы вообще считали, что литература должна отказаться от старых правил и создать новый язык для новой эпохи. То, что школьник получил бы за такую работу неудовлетворительную оценку, для поэта было скорее комплиментом, чем проблемой.

Николай Гоголь: гений с проблемами в орфографии

Как писал Гоголь и почему его критиковали? Фото © ChatGPT

Автор «Мёртвых душ» и «Ревизора» не раз становился объектом критики именно из-за ошибок в письме. Современники отмечали, что Гоголь допускал промахи в орфографии и пунктуации даже в зрелом возрасте. Некоторые литературные критики язвительно замечали, что, прежде чем реформировать русскую литературу, писателю стоило бы окончательно разобраться с правилами русского языка.

Сам Николай Васильевич к подобным замечаниям относился спокойно. Его гораздо больше интересовали персонажи, сюжеты и художественные образы, чем безупречное следование школьным нормам. История показала, что читатели запомнили не ошибки автора, а его произведения.

Евгений Баратынский: поэт, который не знал, что такое родительный падеж

Евгений Баратынский: почему не знал, что такое родительный падеж, и как неграмотный автор стал великим поэтом? Фото © ChatGPT

Пожалуй, это самый неожиданный участник этого списка. Евгений Баратынский считается одним из крупнейших поэтов пушкинской эпохи, однако современники не раз отмечали его слабое знание грамматики. По воспоминаниям друзей, однажды он спросил поэта Антона Дельвига: «Что ты называешь родительным падежом?» Эта история быстро стала литературным анекдотом.

Кроме того, Баратынский практически не пользовался знаками препинания. Его рукописи нередко требовали серьёзной редакторской работы перед публикацией. Исправлением текстов занимались друзья и издатели, приводившие записи поэта в привычный для читателей вид. Получается парадокс: один из самых тонких мастеров русского стиха испытывал заметные трудности с грамматической теорией.

Максим Горький: ошибался даже в пословицах

Какие ошибки допускал молодой Горький? Самоучка, ставший классиком русской литературы. Фото © ChatGPT

Будущий классик начинал путь без систематического образования и долгое время писал с ошибками. В письмах и ранних текстах Горького исследователи находили многочисленные орфографические неточности. Любопытно, что сам Алексей Пешков (его настоящее имя) никогда не скрывал пробелов в образовании. Детство будущего писателя прошло в бедности, а школу он оставил довольно рано. Многие знания ему пришлось получать самостоятельно — через книги, общение и постоянную работу над собой. Возможно, именно поэтому Горький впоследствии особенно ценил силу самообразования и нередко говорил, что человека формируют не оценки и дипломы, а желание учиться и расширять кругозор.

Со временем Максим Горький значительно повысил свою грамотность, много читал и работал над языком. Однако даже после этого редакторам приходилось исправлять некоторые шероховатости в рукописях. Его история показывает, что литературный талант далеко не всегда зависит от школьных оценок по русскому языку.

Михаил Шолохов: автор великого романа и сложных рукописей

Михаил Шолохов и рукописи романа «Тихий Дон». Черновики Михаила Шолохова как доказательство авторства. Фото © ChatGPT

Когда исследователи изучали рукописи «Тихого Дона», они обнаружили большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. Шолохов часто писал быстро, исправлял текст на ходу и не всегда следил за формальными нормами. Черновики произведений выглядят настолько непросто, что их расшифровка порой превращается в отдельную исследовательскую задачу.

При этом именно эти рукописи стали одним из важных доказательств авторства писателя в многолетних спорах вокруг «Тихого Дона». Ошибки, помарки и исправления показали живой процесс создания романа. Получается, что несовершенная грамотность неожиданно сыграла в пользу автора.

Почему же классики ошибались?

Почему талант не всегда зависит от идеальной грамотности? Фото © ChatGPT

Главная причина заключается в том, что многие современные правила появились значительно позже, чем жили эти писатели. Кроме того, в XIX и начале XX века авторы часто писали от руки, работали в спешке и рассчитывали на помощь редакторов. Но есть и другая причина. Для настоящих литераторов язык был не сводом запретов, а инструментом творчества. Одни сознательно нарушали нормы ради художественного эффекта, другие не считали грамотность главным достоинством писателя.

Поэтому вопрос о том, сдали бы Пушкин, Достоевский или Маяковский современный ЕГЭ, остаётся открытым, хотя с помощью несложных умозаключений можно прийти к выводу, что нет. Зато в одном можно не сомневаться: экзамен по литературе они бы точно написали лучше большинства из нас. А ранее Life.ru поделился свадебными приметами на 2026 год: узнайте, чего лучше избегать, чтобы не испортить себе праздник!

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Авторы Анна Московко