Не квартира, а ловушка: Как мошенники оставляют туристов без денег и жилья ещё до отпуска

Летом спрос на аренду квартир, апартаментов и загородных домов традиционно растёт. Вместе с этим активизируются и мошенники, которые используют реальные объекты недвижимости, настоящие фотографии и убедительные копии популярных сервисов бронирования. О том, как распознать обман, Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Злоумышленники нередко копируют реальные объявления с крупных площадок, используя фотографии существующих квартир и домов. В результате человек видит настоящий объект недвижимости, проверяет адрес, изучает район и убеждается, что жильё существует. Однако существование квартиры ещё не подтверждает, что объявление разместил её владелец или официальный представитель сервиса бронирования. Андрей Рыбников Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА

Одним из ключевых этапов мошеннической схемы остаётся попытка перевести общение из сервиса бронирования в мессенджер. Пользователю объясняют это удобством, необходимостью уточнить детали или возможностью получить дополнительную скидку.

По словам эксперта, крупные площадки используют автоматические системы контроля, которые помогают выявлять подозрительную активность и попытки проведения оплаты вне сервиса. Поэтому злоумышленники стремятся как можно быстрее перевести потенциальную жертву в личную переписку, где такие механизмы уже не работают.

Следующим этапом обычно становится отправка ссылки на страницу оплаты. Любые предложения оплатить жильё за пределами сервиса бронирования должны вызывать настороженность. Добросовестные площадки заинтересованы в том, чтобы переписка, бронирование и финансовые операции проходили внутри их системы.

Современные технологии позволяют создавать убедительные копии известных сайтов буквально за считаные часы. Если раньше для этого требовались серьёзные технические знания, то сегодня существует множество готовых инструментов и шаблонов. Поэтому визуальное сходство страницы с оригиналом уже нельзя считать надёжным признаком безопасности.

«Если собеседник предлагает перевести деньги напрямую на карту, перейти по присланной ссылке или завершить оформление на стороннем ресурсе, риск столкнуться с мошенничеством существенно возрастает», — предупредил Рыбников.

Дополнительную роль играет фактор срочности. Пользователю сообщают, что жильё пользуется высоким спросом и решение нужно принять немедленно. В такой ситуации внимание переключается на страх упустить выгодный вариант, а не на проверку деталей сделки.

По словам эксперта, мошенники почти всегда пытаются подтолкнуть человека к быстрому принятию решения, чтобы не оставить времени на дополнительную проверку информации.

Поддельные страницы могут использоваться не только для получения предоплаты за несуществующую аренду, но и для сбора данных банковских карт. Пользователь уверен, что оплачивает жильё, однако введённые реквизиты оказываются у злоумышленников и впоследствии могут использоваться для несанкционированных списаний или продаваться другим участникам мошеннических схем.