Мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян

88-летний москвич потерял более 4 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. Ему пришло письмо о необходимости подключиться к видеоконференции. Пенсионер перешёл по ссылке и увидел лжеправоохранителя, который заявил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. Об этом в беседе с RG.ru рассказала адвокат Екатерина Смирнова.

Аферист убедил жертву сотрудничать, показал видеоинструкцию: снять все накопления и передать наличные курьеру, пообещав вернуть деньги с процентами. Поверивший пенсионер несколько раз обналичивал счета и отдавал средства. Полиция ищет преступников, дело на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.

Смирнова пояснила, что этот вид мошенничества активно набирает обороты. Жертве приходит ссылка на видеоконференцию якобы подъезда, дома, УК, или предложение «невероятной распродажи», либо просьба опознать себя на фото. Лжеполицейский или «сотрудник банка» убеждает, что человек финансировал незаконную деятельность и его деньги надо «спасать» или передать для решения проблем.

«Или же могут предложить присоединиться к невероятно выгодным распродажам, как говорится «только сегодня и только для вас». Другой вариант: перейдите по ссылке, не вы ли на фотографии?», — сказала она.

Сценарии разные, цель одна — обман и хищение средств. Вернуть деньги удаётся крайне редко даже при успешном расследовании. Жертвам советуют сразу обращаться в полицию.

Ранее россиян предостерегли, что во время разговора с вызывающими подозрение людьми стоит избегать слов «да», «согласен» и «подтверждаю». Аферисты способны вычленить их из диалога и с помощью технологий синтеза речи соединить в готовую фразу, к примеру, «да, я подтверждаю перевод», тем самым получив голосовое разрешение на списание денег.