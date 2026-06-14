«Без очередей и МФЦ»: В сезон отпусков мошенники нацелились на загранпаспорта россиян
Доцент Щербаченко: Мошенники разводят россиян обещаниями сделать загранпаспорт
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Мошенники предлагают россиянам оформить загранпаспорт в рекордно короткие сроки — за один-два дня, без очередей и визитов в МФЦ, выманивая тем самым не только деньги, но и личные данные граждан, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, для начала жертву просят отправить фотографии или скан-копии паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, после чего требуют полную предоплату на карту физлица или электронный кошелёк. После получения денег псевдопосредник исчезает, а украденные личные данные потерпевших используются для незаконных финансовых операций.
«Злоумышленники используют их для регистрации электронных кошельков на ваше имя для «дропперских» операций: через кошельки, оформленные на вас, будут обналичиваться или выводиться деньги, украденные у других граждан», — отметил собеседник NEWS.ru.
Тем временем мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян. Кроме того, для обмана граждан в ход идут «встречные переводы» и «зеркальные кредиты».
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