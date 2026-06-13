Курсор укажет на хакеров: Как распознать взлом компьютера третьими лицами

Интерес хакеров к домашним и офисным компьютерам прагматичен и хорошо монетизируется. Мошенники могут использовать устройство как расходный материал для прокси-сетей или ботнетов, зашифровать данные с требованием выкупа или применить технику для скрытого майнинга, предупредил IT-эксперт Игорь Бедеров.

Главный индикатор взлома, по его словам, — странное поведение системы в момент бездействия. К примеру, высокая загрузка процессора (90–100%) при закрытых приложениях может указывать на скрытый майнинг. Также стоит насторожиться при непонятных финансовых событиях или если мессенджер открылся на другом устройстве с задержкой уведомления.

Ещё один тревожный сигнал — самопроизвольная активность периферии: движение курсора мыши без вашего участия, мелькающие на долю секунды окна терминала, изменение настроек DNS-серверов или отключение антивируса. Всё это говорит о том, что в системе работает удалённый оператор, подчеркнул собеседник RT.

Ранее россиянам рассказали, как обычный бесплатный Wi-Fi может слить данные со смартфона. По словам эксперта, открытая сеть без пароля и шифрования позволяет злоумышленникам перехватить ваш трафик.