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13 июня, 14:36

Курсор укажет на хакеров: Как распознать взлом компьютера третьими лицами

IT-эксперт Бедеров: Мошенники хорошо зарабатывают, взламывая чужие компьютеры

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Интерес хакеров к домашним и офисным компьютерам прагматичен и хорошо монетизируется. Мошенники могут использовать устройство как расходный материал для прокси-сетей или ботнетов, зашифровать данные с требованием выкупа или применить технику для скрытого майнинга, предупредил IT-эксперт Игорь Бедеров.

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Главный индикатор взлома, по его словам, — странное поведение системы в момент бездействия. К примеру, высокая загрузка процессора (90–100%) при закрытых приложениях может указывать на скрытый майнинг. Также стоит насторожиться при непонятных финансовых событиях или если мессенджер открылся на другом устройстве с задержкой уведомления.

Ещё один тревожный сигнал — самопроизвольная активность периферии: движение курсора мыши без вашего участия, мелькающие на долю секунды окна терминала, изменение настроек DNS-серверов или отключение антивируса. Всё это говорит о том, что в системе работает удалённый оператор, подчеркнул собеседник RT.

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Борис Эльфанд
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