Россиянам рассказали, как обычный бесплатный Wi-Fi может слить преступникам абсолютно всё
Аналитик Веселова призвала отключить автоподключение к Wi-Fi в смартфоне
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Открытая сеть без пароля и шифрования как у большинства общественных Wi-Fi позволяет злоумышленникам перехватить ваш трафик. Они могут видеть все сайты, которые вы посещали, и данные, которые вводили, что особенно опасно при входе в банковские приложения или вводе платёжных данных, предупредила эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова.
По её словам, смартфоны часто подключаются к открытым сетям автоматически, поэтому в настройках лучше отключить эту функцию А самый надёжный вариант — вообще не использовать общедоступные Wi-Fi для каких-либо важных операций.
«Для платежей и банков всё равно лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть», — заключила собеседница RT.
Ранее россиянам объяснили, как создавать пароли, которые не взломают. Надёжный пароль должен быть длинным, уникальным и непредсказуемым, а старые уловки вроде замены букв символами уже не спасают от взлома.
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