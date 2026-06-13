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Регион
13 июня, 11:51

Россиянам рассказали, как обычный бесплатный Wi-Fi может слить преступникам абсолютно всё

Аналитик Веселова призвала отключить автоподключение к Wi-Fi в смартфоне

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Открытая сеть без пароля и шифрования как у большинства общественных Wi-Fi позволяет злоумышленникам перехватить ваш трафик. Они могут видеть все сайты, которые вы посещали, и данные, которые вводили, что особенно опасно при входе в банковские приложения или вводе платёжных данных, предупредила эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова.

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По её словам, смартфоны часто подключаются к открытым сетям автоматически, поэтому в настройках лучше отключить эту функцию А самый надёжный вариант — вообще не использовать общедоступные Wi-Fi для каких-либо важных операций.

«Для платежей и банков всё равно лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть», — заключила собеседница RT.

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Ранее россиянам объяснили, как создавать пароли, которые не взломают. Надёжный пароль должен быть длинным, уникальным и непредсказуемым, а старые уловки вроде замены букв символами уже не спасают от взлома.

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Борис Эльфанд
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