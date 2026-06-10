«Нетривиальная задача»: IT-эксперт объяснил, как понять, что роутер пора выбросить

Вы сидите в соцсетях, а картинка грузится как в 2007-м? Или Wi-Fi отваливается в самый неподходящий момент? IT-эксперт Артём Геллер в беседе с Life.ru объяснил, как простому пользователю понять, что проблема не в провайдере, а в старом роутере. Оказывается, задача эта — нетривиальная. Но есть пара верных способов, не требующих чтения документации «для гиков».

Для обычного пользователя задача проверить свой роутер на непригодность — нетривиальная. Объективно её сложно решить, потому что критерий «старости» оборудования очень размыт. Постоянно появляются новые технологии, но непонятно, какие из них использует сам оператор связи, а какие вы можете применить у себя локально, дома. Артём Геллер IT-эксперт

Геллер считает, что самый простой способ получить ответ — обратиться к знакомому, который разбирается в технике. Ещё один вариант — спросить у искусственного интеллекта, насколько используемое оборудование считается современным для конкретного города, оператора и текущих российских реалий. Другие методы эксперт назвал слишком сложными для большинства людей. Чтобы самостоятельно разобраться в вопросе, придётся изучать техническую документацию и характеристики устройства.

В качестве возможных сигналов он привёл нестабильную работу интернета. Насторожиться можно, если связь часто пропадает или знакомые регулярно рассказывают о более высокой скорости подключения. Однако такие признаки не всегда говорят именно об устаревании техники. По словам специалиста, причиной могут быть неполадки самого устройства, неудачная прошивка или другие технические сбои.

Эксперт напомнил, что многие пользователи получили роутеры от провайдеров при подключении к интернету. Такая практика позволяла избежать дополнительных расходов, однако поставляемые модели нередко были далеко не самыми новыми. Поэтому владельцам оборудования, которое работает уже более пяти лет, стоит задуматься о его замене. Если к солидному возрасту устройства добавились проблемы со скоростью или стабильностью соединения, есть смысл проверить, не исчерпал ли роутер свой ресурс.

Ранее исследование рынка показало, что большинство россиян до сих пор пользуются устаревшими домашними роутерами. 68,2% устройств продолжают работать в диапазоне 2,4 ГГц, который считается наиболее загруженным и может негативно влиять на качество соединения.