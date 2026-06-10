Проверьте свой роутер прямо сейчас: Эксперты раскрыли главную причину медленного интернета в домах

Почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров в России являются устаревшими и напрямую влияют на качество интернет-соединения — доля оборудования, работающего в перегруженном диапазоне 2,4 ГГц, достигает 68,2%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения.

Как показали выкладки специалистов, хуже всего ситуация в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане: там доля подобного оборудования превышает отметку в 80%. Самые низкие показатели (в пределах 54–55%) зафиксированы в Северной столице, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве. Кроме того, начиная с последних месяцев 2025 года удельный вес вай-фай-трафика в общем интернет-трафике пользователей подскочил на 6 процентных пунктов и вплотную приблизился к 65%.

Авторы исследования подчёркивают, что на фоне периодических сбоев в функционировании сотовых сетей и всё усиливающейся привязанности людей к беспроводному выходу в глобальную сеть роль и надёжность работы вай-фай-соединений заметно выросли.

Антон Прокопенко, занимающий пост директора по продуктам, разъяснил, что частотный диапазон 2,4 ГГц считается наиболее перегруженным во всём вай-фай-спектре. Он позволяет добиться широкой зоны покрытия, однако соседние сети, работающие в нём же, нередко создают помехи друг другу, к тому же срок службы таких маршрутизаторов является весьма продолжительным. Прокопенко также обратил внимание, что, хотя у диапазона 5 ГГц радиус действия меньше, он даёт пользователю значительно больше свободного спектра и каналов для обмена данными, что уменьшает риск взаимных наложений между соседними сетями и помогает добиться более высокой скорости вкупе со стабильностью соединения.

Крупные провайдеры фиксированного интернета, однако, утверждают, что в их собственных сетях доля устаревших маршрутизаторов заметно ниже среднестатистических значений по стране. Так, Алексей Демяненко, руководящий продуктами и тарифами в массовом сегменте «Ростелекома», уточнил, что количество абонентов с оборудованием на 2,4 ГГц у них не превышает 10%. В свою очередь, представитель «ВымпелКома» сообщил, что в сети фиксированной связи этого оператора около 40% роутеров функционируют на частоте 2,4 ГГц. Представитель добавил, что до 60% устройств их клиентов принадлежат к поколению Wi-Fi 5, в связи с чем компания ведёт систематическую работу по переводу пользователей на аппаратуру стандарта Wi-Fi 6.

Ранее Life.ru писал, что россиян предупредили о штрафе до 200 тысяч рублей за подключение к соседскому Wi-Fi. Если роутер открыт, доказать, что подключение произошло вопреки воле хозяина, почти невозможно.