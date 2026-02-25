Россиян предупредили о штрафе до 200 тысяч рублей за подключение к соседскому Wi-Fi

Подключение к чужой Wi-Fi сети без разрешения владельца само по себе не является безусловным основанием для привлечения к ответственности — всё зависит от того, был ли взломан пароль и какие наступили последствия. Об этом рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Если роутер открыт, доказать, что подключение произошло вопреки воле хозяина, почти невозможно. Однако доступ, полученный путём подбора пароля или с помощью специальных программ, считается вмешательством в работу сети. В таком случае возможны штрафы до 200 тысяч рублей, исправительные работы или даже лишение свободы, особенно если взлом привёл к уничтожению, блокировке или копированию данных.

Однако для привлечения человека к ответственности недостаточно просто зафиксировать чужое устройство в списке подключений. Нужно доказать, кто именно пользовался сетью и каким способом обошёл защиту, например, зафиксировать следы подбора пароля или изменения настроек роутера. Эксперт рекомендовал всегда защищать домашнюю сеть паролем.

«Причём пароль должен быть индивидуальным, а не предустановленным производителем. Также рекомендуется использовать современные протоколы шифрования WPA2 или WPA3, отключить функцию WPS и регулярно обновлять прошивку роутера», — отметил собеседник RT.

К слову, использование беспроводной сети без надёжной защиты чревато не только утратой денег, но и серьёзными правовыми последствиями. Пренебрежение шифрованием и простые пароли делают вашу точку доступа удобной мишенью для злоумышленников.